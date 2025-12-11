Vacanze, viaggi e caos in aeroporto, ladri in agguato: ecco come evitare i furti delle valigie

Si avvicinano le vacanze di Natale, e molti si stanno già preparando a viaggiare; purtroppo può capitare che, compiendo lunghe tratte o comunque spostandosi di città in città in aereo, qualche malintenzionato prenda di mira le nostre valigie. I furti sono frequenti. Si tratta di un problema da non trascurare. Ecco dunque una serie di accortezze che andrebbero adottate per proteggere i propri bagagli.

I turisti sono prede facili per i ladri, che attendono l'occasione giusta per entrare in azione. Che sia in un parcheggio, o al ritiro bagagli, non si può mai stare tranquilli fino a quando non raggiungiamo la destinazione. A fornire alcuni consigli è Ellis German, responsabile dell'assicurazione di viaggiO presso Co-op Insurance. La prima cosa da fare, secondo German, è mantenere costante il livello di vigilanza sui propri bagagli: non bisogna mai lasciare incustoditi zaini e valigie. Un'idea molto utile è quella di personalizzarli, magari applicando un portachiavi colorato e ben visibile, oppure un adesivo. Sembra infatti che i malviventi preferiscano bagagli poco appariscenti, e per ovvie ragioni. Altra cosa che si potrebbe fare è quella di ricorrere ad AirTag, e usare la tecnologia per tracciare costantemente la valigia. Gli AirTag, così come altri dispositivi simili, sono utilissimi anche in caso di smarrimento, perché permettono di conoscere la posizione del bagaglio in tempo reale.

Altri consigli utili riguardano il tipo di valigia: è sempre meglio sceglierne una di un colore vistoso e riconoscibile. Viene inoltre suggerito di fare una foto alla valigia prima del check-in, e di ricorrere a lucchetti omologati TSA (Transportation Security Administration). Una cosa da fare, prima di mettersi in viaggio, è anche quella di rimuovere le vecchie etichette, che generano solo confusione nell'identificazione. Al momento del ritiro dei bagagli bisogna essere attenti, e rapidi.

Inoltre, è essenziale ricordare quali sono i luoghi più rischiosi.

