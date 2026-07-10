Vespa incontra l'Amerigo Vespucci: a New York nasce la one-off che celebra due miti del Made in Italy

Ci sono incontri destinati a entrare nell'immaginario collettivo perché riuniscono due simboli che raccontano la stessa storia da prospettive diverse. È quanto accaduto a New York, dove Vespa e la nave scuola Amerigo Vespucci hanno condiviso lo stesso scenario, celebrando un patrimonio fatto di tradizione, eleganza e ingegno italiano. Per l'occasione è stata svelata una one-off esclusiva dello scooter più famoso al mondo, un modello unico che interpreta attraverso colori, materiali e dettagli il fascino senza tempo del veliero della Marina Militare.

Un debutto nella cornice di New York

L'incontro è avvenuto sulle banchine del porto della Grande Mela durante la sosta dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni di Sail4th250, l'evento dedicato ai 250 anni degli Stati Uniti. Proprio accanto al celebre veliero è stata esposta la Vespa celebrativa, destinata a rimanere protagonista per tutta la permanenza della nave. Una presenza che sottolinea come mobilità, design e cultura italiana possano dialogare anche lontano dai confini nazionali.

Due leggende nate per durare

Sebbene appartengano a mondi differenti, Vespa e Amerigo Vespucci condividono una straordinaria capacità di rappresentare l'Italia nel mondo. Varata nel 1931, la nave scuola continua ancora oggi a formare gli ufficiali della Marina Militare ed è riconosciuta come uno dei velieri più belli mai costruiti. Vespa, nata nel 1946, ha invece attraversato otto decenni di storia trasformandosi da semplice mezzo di trasporto a autentica icona mondiale del Made in Italy, apprezzata per stile, tecnologia e personalità.

Il design racconta il veliero

La Vespa realizzata in esemplare unico riprende fedelmente l'identità estetica dell'Amerigo Vespucci. La carrozzeria in nero lucido è attraversata da due eleganti bande bianche che evocano lo scafo della nave, mentre dettagli grafici ispirati agli oblò impreziosiscono la scocca. Anche gli inserti color ocra, presenti sul parafango, nel sottosella e sul caratteristico "cravattino", richiamano le finiture dell'imbarcazione, creando un linguaggio stilistico immediatamente riconoscibile.

Materiali esclusivi e dettagli simbolici

L'attenzione ai particolari raggiunge il suo apice nella sella, interamente rivestita in tela olona, lo stesso tessuto utilizzato per confezionare le vele dell'Amerigo Vespucci. Una scelta che dona al modello una forte identità materica e un raffinato colore naturale.

Sullo scudo anteriore trova posto la grafica ufficiale della nave con il veliero a vele spiegate e il Tricolore, trasformando questa Vespa in un autentico oggetto da collezione capace di fondere storia, design e orgoglio nazionale.