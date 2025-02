WhatsApp, è legale inviare screenshot sulla piattaforma? Ecco quali sono le regole

Ascolta ora 00:00 00:00

L'invio di screenshot sulla piattaforma WhatsApp è una pratica abbastanza comune, perché ci permette di sottoporre rapidamente un testo o un'immagine che ci colpisce all'attenzione del nostro interlocutore. La pratica è molto diffusa sulle chat, e in sé non costituisce nulla di pericoloso. In realtà, però, quando scegliamo di condividere degli screenshot bisogna stare attenti. La condivisione, infatti, può ledere i diritti di qualcuno, specialmente in caso di foto o filmati. Ecco la necessità di conoscere bene le regole e capire cosa è lecito e cosa, invece, non lo è.

Cosa sappiamo, di preciso, sull'argomento? Condividere delle screenshot non è un'azione vietata dalla legge, ma ciò deve essere fatto alle dovute condizioni, perché si può incorrere in un reato. Non si commette un illecito conservando degli screenshot sul nostro telefonino, né possiamo essere obbligati da qualcuno a cancellare il materiale in nostro possesso, tuttavia occorre fare attenzione all'uso che ne facciamo. Altra considerazione da fare è che lo screenshot, per essere considerato lecito, deve essere acquisito da una conversazione alla quale abbiamo partecipato, o da un video che abbiamo visualizzato. Lo stesso non è quando lo screenshot viene fatto dal cellulare di qualcun altro. Per essere sicuri di trovarsi nel legale, gli screenshot in nostro possesso e che condividiamo dovrebbero provenire da una chat a cui abbiamo partecipato o da un contenuto pubblico.

Il buonsenso dovrebbe suggerirci quando si tratta di un'azione lecita o non lecita. In caso di illecito si può finire anche nel penale. Un esempio è l'invio di screenshot a scopo di ricatto o di minaccia. Non solo. È importante tutelare sempre i dati personali, in modo da non rendere identificabile e rintracciabile chi viene coinvolto. Fra le informazioni sensibili ci sono ovviamente il numero di telefono, o l'indirizzo di casa. Il rischio, infatti, è quello di ledere il diritto alla riservatezza. Il diritto alla riservatezza viene infatti garantito dalla Costituzione. Poco importarta che la persona coinvolta si sia confidata in Chat, non si ha il diritto di condividere certe informazioni.

Fra i reati di cui possiamo essere accusati c'è anche la. Questo avviene quando più di un soggetto riceve uno screenshot contenente informazioni lesive della reputazione e dell'onore altrui.