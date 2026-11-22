Nuovi documenti governativi riportano l’attenzione su Bigfoot, la leggendaria creatura che, secondo i racconti popolari, vivrebbe nelle foreste del Nord America. Il 15 ottobre il Servizio forestale degli Stati Uniti (U.S. Forest Service), agenzia che fa capo al Dipartimento dell’Agricoltura, ha inserito nel proprio archivio online tre fascicoli finora conservati nei suoi archivi, raccolti sotto il titolo “Bigfoot/Sasquatch Records”. I materiali contengono testimonianze e rapporti relativi a presunti incontri e al ritrovamento di impronte in Montana e nello Stato di Washington, alcuni dei quali risalgono agli anni Quaranta. Bigfoot, conosciuto anche con il nome di Sasquatch, è descritto nel folklore americano come un essere gigantesco, alto tra i due e i tre metri, ricoperto di pelo e capace di camminare su due gambe. Il suo nome significa letteralmente “piede grande” e deriva proprio dalle enormi orme che gli vengono attribuite. La sua esistenza, tuttavia, non è mai stata dimostrata scientificamente.

L’indagine del 1982 sulle impronte nella foresta

Uno dei tre documenti riguarda un’indagine condotta nel giugno 1982 nella zona del Mill Creek Watershed, all’interno della Umatilla National Forest, nello Stato di Washington. Il rapporto, intitolato “Sighting of ‘Bigfoot’ Tracks in the Mill Creek Watershed” (Avvistamento di impronte di Bigfoot nel bacino idrografico di Mill Creek) , prendeva in esame la segnalazione di Paul Freeman, una guardia forestale part-time che sosteneva di aver individuato alcune impronte riconducibili alla creatura. Il Dipartimento dell’Agricoltura incaricò il biologo specializzato in fauna selvatica Rodney L. Johnson di verificare il ritrovamento. Le tracce furono individuate in tre punti fangosi del bacino idrografico: alcune misuravano circa 38 centimetri di lunghezza e 18 di larghezza. Gli investigatori fotografarono le impronte e realizzarono calchi in gesso, mentre lungo il percorso vennero notati segni di vegetazione e terreno smossi per diversi metri. Nel memorandum di sei pagine Johnson espose i risultati dell’indagine, arrivando a una conclusione negativa: “Le impronte osservate non sono state lasciate da un essere bipede del peso di oltre 136 chili”. Il biologo aveva rilevato alcune anomalie, tra cui una lunghezza del passo che non cambiava sui pendii e impronte meno profonde di quelle lasciate dagli stivali degli investigatori. Secondo lui, poteva trattarsi di una sofisticata contraffazione. Anche un funzionario della polizia di frontiera, intervenuto successivamente per esaminare il caso, sostenne l’ipotesi di una messinscena. A suo giudizio, qualcuno avrebbe utilizzato uno stampo di piede rivestito di gesso o gomma per riprodurre le tracce. Non venne però individuato un responsabile.

I racconti dei cacciatori

Un altro fascicolo rilasciato, redatto nel 1980 da Leo T. Kinney, riporta testimonianze relative a episodi avvenuti nella zona di Petty Creek, in Montana, nel 1949 e nel 1950. Il primo racconto riguarda un gruppo di quattro uomini, impegnati a recuperare la carcassa di un alce durante una battuta di caccia. Una volta arrivati sul posto, trovarono soltanto le interiora dell’animale e alcune impronte molto grandi nella neve. Il gruppo seguì le tracce per circa mezzo miglio, prima di decidere di fermarsi. L’anno successivo, secondo il resoconto di Kinney, un altro uomo, W.W. Schmitz, avrebbe individuato impronte simili nella stessa zona, avvertendo anche un odore particolarmente forte e un rumore simile a un grugnito. Nessuno dei protagonisti dichiarò di aver visto direttamente la creatura, ma gli episodi contribuirono ad alimentare i racconti su una misteriosa presenza nei boschi del Montana. Nel documento Kinney ricordò soprattutto la paura provata durante il primo episodio: “A quel punto ci fermammo a discutere e decidemmo che non valeva la pena avvicinarci a qualunque cosa avesse lasciato quelle impronte. Solo in seguito, parlando tra noi, scoprimmo che eravamo tutti spaventati e che avevamo provato la stessa inquietudine, tanto da sentire i brividi lungo la schiena”.

Le nuove carte riaccendono l’interesse per Bigfoot

Il terzo documento pubblicato dal Servizio forestale è un articolo del giornale Clark Fork Valley Press del gennaio 2003, dedicato al ritrovamento di possibili impronte nella contea di Sanders, ancora in Montana. Il testo racconta di alcune tracce di grandi dimensioni individuate dopo una nevicata e seguite da alcuni residenti in direzione del bosco. Anche in questo caso non fu possibile stabilire a quale animale appartenessero. La pubblicazione dei tre fascicoli ha suscitato curiosità tra gli appassionati della creatura gigante, che sperano nella diffusione di ulteriori documenti. Jeremiah Byron, conduttore del podcast Bigfoot Society, intervistato dal Washington Post, si è interrogato sul momento scelto per rendere pubblici questi materiali: “Perché tutto questo interesse per le creature misteriose e Bigfoot proprio adesso?”. E ha aggiunto: “Spero che questo significhi che le agenzie governative si stiano preparando a rendere pubbliche altre informazioni su di lui”. Un portavoce del Servizio forestale ha ricordato il valore culturale della leggenda, dichiarando: “Le storie su Bigfoot, Sasquatch e altre creature leggendarie fanno da tempo parte del patrimonio culturale della Sierra e continuano ad arricchire la ricca tradizione folkloristica legata alle nostre terre”. Per il momento, dunque, i documenti restituiscono racconti, segnalazioni e indagini condotte nel corso dei decenni, ma non forniscono alcuna prova scientifica dell’esistenza della misteriosa creatura, almeno fino al prossimo rilascio di fascicoli.