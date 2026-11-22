Ci siamo. Questa mattina da viale Eginardo parte la Powerade half Marathon. Al via, tra 20mila atleti, ci sarà anche Flash, il primo runner umanoide che ha già corso a Pechino ma mai in un Paese dell’Occidente. É un pezzo di futuro, o forse di presente, che debutta e non a caso a Milano, una delle città candidate ad ospitare il nuovo organismo delle Nazioni Unite dedicato alla governance e alla valutazione dell’Ai. Flash, progettato da Honor robotics, gruppo tecnologico cinese che in città ha sede alla Bicocca, correrà veloce, velocissimo, perchè ha un design aerodinamico e un sistema di raffreddamento a liquido derivato dagli smartphone che gli permette di raggiungere fino ai 47 chilometri orari. Quindi il futuro è qui tra Corso Sempione e le vie del centro, al fianco di tanti podisti in carne ed ossa che se lo vedranno sfrecciare a fianco imprendibile e un po’ beffardo. Dalla cucina, alle pulizie di casa, dai lavori di fatica alla guerra, la robotica si sta inesorabilmente impadronendo delle nostre vite. Ora tocca allo sport anche se, come spiegano gli ingegneri di Flash, la sfida non è con gli atleti ma con i limiti tecnologici. Arriveremo ad uno sport capace di sbriciolare i limiti umani? Potranno algoritmi e umanoidi sostituire la fatica, la creatività, la voglia di non arrendersi fino a traguardo, lo scoramento per un obbiettivo fallito o la gioia per una vittoria? Il dibattito, e il timore che si possa arrivare a un superamento della condizione umana così come la storia, la filosofia e l’etica ci hanno consegnato, è aperto. Da una parte il sogno (o l’incubo) di liberare l’uomo dai suoi limiti biologici, dall’altra la convinzione (o la speranza) che resti sempre un confine stabile tra uomo e macchina. La sfida è aperta e, stamattina, è partita da Milano.