Tra il 2019 e il 2021, il gruppo di lavoro guidato da Andrea Binotti, che diventa «l’imprenditore» del progetto Luce, si rende conto che la motorizzazione elettrica non è pronta per sostituire nessun modello esistente. Si comprende che va cercata una via mai esplorata e si studia quale sia la collocazione migliore per un’eventuale vettura elettrica. Se decideranno di produrla, bisognerà creare una categoria nuova all’interno della gamma Ferrari.

Per valutare meglio la questione viene preparato un grafico concettuale che mette sui due assi la fruibilità e il divertimento di guida. Secondo questa analisi, la vettura elettrica diventa più interessante man mano che aumentano la fruibilità, le dimensioni e dunque il numero degli occupanti. Il grafico mostra che lo spazio per un modello elettrico sta proprio in questa zona: alta fruibilità e divertimento alla guida.

Nasce così l’idea centrale del progetto Luce: non realizzare un’elettrica supersportiva ma sfruttare i vantaggi e le opportunità che fornisce questa tecnologia per produrre la Ferrari più fruibile di sempre, con il massimo divertimento di guida possibile. «La conclusione è controintuitiva» mi spiega Fulgenzi, il direttore dello sviluppo dei prodotti. «Il vantaggio dell’elettrico non emerge sulla piccola supersportiva, ma aumentando le dimensioni». Parliamo di cinque posti e quattro porte, quasi un’eresia per le categorie concettuali dei ferraristi. Tra il 2019 e il 2021, lavorando con i fornitori, si cerca di capire quali sono le basi di un’auto elettrica che dovrà andare sul mercato circa cinque anni dopo. (...)

Nel 2021 si comincia a sviluppare la vettura vera e propria e se ne discute nel comitato prodotto di cui fanno parte i vertici aziendali: Elkann, Vigna e Piero Ferrari. (...) Partendo sempre dal presupposto che la forma segue la funzione, dopo aver identificato il tipo di modello a cui si vuole lavorare, si passa a occuparsi della forma, del design. Qui Elkann entra in gioco in prima persona, prendendosi i rischi del caso. Se la prima auto elettrica dovrà essere diversa da tutte quelle prodotte prima e creare una gamma inedita, che si va ad aggiungere a quella tradizionale, allora anche lo stile può prendere una strada mai provata prima.

Il capo del design interno, Flavio Manzoni, si trova d’accordo su un approccio completamente diverso. «Ho sempre creduto che, se c’è una nuova tecnologia, la forma deve cambiare» mi dice. Porta l’esempio delle radio: il passaggio dalle valvole ai transistor produsse un’esplosione di creatività perché liberò il prodotto dai vecchi vincoli. (...)

Il rombo del motore diventa il punto centrale, il più controverso, quello su cui tutti gli appassionati aspettano Luce al varco. Qui la parola d’ordine diventa autenticità. Ferrari sceglie di non realizzare un rombo fittizio, di non creare digitalmente un rumore simile a quello termico. La decisione è quella di amplificare il suono provocato dalla propulsione elettrica di Luce. (...) Al centro del suono del motore di Luce c’è un accelerometro, per il cambio, invece, viene studiato un torque shift, che permette di modificare i livelli di coppia con le palette al volante: vengono definiti cinque livelli di coppia e potenza selezionabili in successione con la paletta destra del cambio, per fornire una progressione di accelerazione. Il risultato dovrebbe essere quello di una vera Ferrari. La prova su strada dà grandi soddisfazioni. Si decide di andare avanti e si completa il progetto di una Ferrari elettrica con quattro porte e cinque posti, lunga oltre cinque metri. Si osa senza pregiudizi, fino in fondo. Il progetto più diverso della storia di Ferrari diventa realtà.

Iniziano le prove del muletto. Si finisce anche in Lapponia, dove Luce dà le risposte che si cercavano. Il resto è cronaca, e polemica, degli ultimi mesi.