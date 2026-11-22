La Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop31), ospitata ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre 2026, è arrivata a un punto di rottura proprio durante le ultime fasi dei negoziati. Una delle questioni più controverse ha riguardato il riferimento ai combustibili fossili nel documento conclusivo. Una precedente bozza contemplava diverse ipotesi per accelerare il superamento di carbone, petrolio e gas, ma nella versione successiva ogni riferimento esplicito era stato eliminato. La scelta ha provocato le proteste di diversi Paesi. L’Unione europea e Panama hanno contestato il testo, giudicandolo insufficiente e chiedendo che venisse ripristinato un riferimento alla transizione energetica. Il ministro irlandese per il Clima e l’Energia, Darragh O’Brien, a nome dell’Ue, ha dichiarato: “Non sosterremo una decisione finale, né un Patto di Antalya, che non menzioni nemmeno i combustibili fossili, il principale fattore del cambiamento climatico”. La conferenza è arrivata alla sessione conclusiva senza riuscire a raggiungere un’intesa condivisa. Il prossimo appuntamento sarà la COP32, che si svolgerà ad Addis Abeba, in Etiopia, dall’8 al 19 novembre 2027. Ma quando si parla di combustibili fossili, a cosa ci si riferisce esattamente?

Che cosa sono i combustibili fossili

Carbone, petrolio e gas naturale sono le tre principali tipologie di combustibili fossili. Si tratta di fonti energetiche non rinnovabili, che si sono formate nel sottosuolo nell’arco di milioni di anni attraverso la trasformazione di resti di organismi vegetali e animali, sottoposti a particolari condizioni di pressione e temperatura. Il carbone deriva prevalentemente da antiche piante, mentre petrolio e gas naturale si sono originati soprattutto dalla trasformazione di organismi microscopici, come alghe e plancton. Vengono estratti attraverso miniere e trivellazioni e utilizzati per produrre elettricità e calore, alimentare i mezzi di trasporto e sostenere numerose attività industriali. Dal petrolio si ricavano anche benzina, diesel e materie prime impiegate nella produzione di plastiche e altri materiali.

L’impatto ambientale

L’utilizzo dei combustibili fossili comporta conseguenze che interessano diverse componenti dell’ambiente, a partire dall’aria, dal suolo e dalle risorse idriche. La loro estrazione, lavorazione e il successivo trasporto possono alterare gli ecosistemi, modificare il territorio e provocare contaminazioni. Le attività minerarie, per esempio, possono compromettere gli habitat naturali, mentre le trivellazioni e le operazioni legate alla produzione di petrolio possono comportare rischi di sversamenti e inquinamento delle acque. Anche il processo di combustione produce sostanze inquinanti che incidono sulla qualità dell’aria e sulla salute umana.

Qual è il loro ruolo nel cambiamento climatico

Il legame con il riscaldamento globale è dovuto soprattutto alle emissioni di gas serra prodotte dalla combustione di carbone, petrolio e gas naturale. Si tratta di gas presenti nell’atmosfera che trattengono parte del calore terrestre, impedendogli di disperdersi completamente nello spazio. Quando la loro concentrazione aumenta, l’effetto serra naturale si intensifica e la temperatura del pianeta sale. Secondo le Nazioni Unite, i combustibili fossili sono responsabili di circa il 68% delle emissioni globali di gas serra e di quasi il 90% di quelle di anidride carbonica. Nonostante la progressiva diffusione delle energie rinnovabili, il mondo continua a dipendere in larga misura da queste fonti. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), nel 2024 carbone, petrolio e gas rappresentavano ancora circa l’80% dell’offerta energetica mondiale. Significa che la maggior parte dell’energia utilizzata a livello globale continua a provenire da queste risorse. Tra le conseguenze dell’aumento delle temperature ci sono lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari, le ondate di calore e i cambiamenti nelle precipitazioni, con ripercussioni sugli ecosistemi, sull’agricoltura e sulla disponibilità di acqua.

Come ridurre la dipendenza dai combustibili fossili

La riduzione delle emissioni richiede una trasformazione progressiva dei sistemi energetici, attraverso una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili, come il solare e l’eolico, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’elettrificazione dei trasporti e di numerosi processi industriali. Un passaggio importante era stato raggiunto alla COP28 di Dubai, nel dicembre 2023. Per la prima volta, quasi 200 Paesi avevano concordato nel documento finale la necessità di avviare una transizione lontano da tutti i combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando gli interventi nel corso del decennio. L’accordo, tuttavia, non prevedeva un calendario vincolante per l’eliminazione di carbone, petrolio e gas. La sfida resta quindi quella di trasformare gli impegni internazionali in interventi concreti, conciliando la riduzione delle emissioni con la sicurezza energetica, le esigenze economiche e le diverse condizioni dei Paesi. Un tema che continuerà a essere al centro dei prossimi negoziati climatici.