C’è una statua di Gesù che da quasi settant’anni accompagna generazioni di studenti. Non ha mai impedito a nessuno di studiare, non ha mai rappresentato un ostacolo alla convivenza scolastica. Eppure, nel 2026, qualcuno ha deciso che quella presenza potrebbe essere di troppo. Succede a Bari, al liceo scientifico-linguistico Marconi-Hack, dove una docente ha chiesto formalmente la rimozione della statua collocata nel corridoio dell’istituto. L’ennesima battaglia contro un simbolo della tradizione cristiana.

L’opera si trova nell’edificio di piazza Poerio dal 1958, anno dell’inaugurazione della scuola. Una presenza familiare per studenti, insegnanti e personale, diventata improvvisamente oggetto di contestazione. Secondo quanto ricostruito da BariSeraNews, l’istanza della docente è stata protocollata il 17 novembre e inserita al sedicesimo punto dell’ordine del giorno del Collegio dei docenti, convocato in modalità telematica. La dicitura è inequivocabile: “Istanza per la rimozione del simbolo religioso”.

Non mancano le perplessità sulle procedure. Sempre secondo il portale, i docenti non avrebbero ricevuto preventivamente il testo della richiesta né le motivazioni dell’iniziativa. E non sarebbe nemmeno chiaro se la riunione debba limitarsi a una discussione oppure concludersi con una votazione. Al momento, comunque, nessuna decisione definitiva risulta adottata.

La vicenda ha immediatamente provocato la reazione della politica. “Giù le mani dalla statua di Gesù”, ha tuonato Fabio Romito, consigliere regionale della Lega. In un post pubblicato su Facebook, Romito ha denunciato quella che considera un’assurda deriva ideologica: “Quella statua, quel simbolo di pace, di speranza e di fratellanza nel mondo, è lì da 67 anni”. Il consigliere ha annunciato che scriverà alla Città metropolitana di Bari, proprietaria dell’edificio, e all’Ufficio scolastico regionale per impedire la rimozione. Ha inoltre contestato la competenza del Collegio dei docenti a pronunciarsi sulla questione.

Il punto, però, va oltre la singola statua. Romito, nel suo intervento, ha posto l’accento sul paradosso con una frase difficilmente contestabile: “Cancellare storia e identità non renderà questo Stato più laico, ma solo più povero”. Ed è proprio questo il rischio: trasformare la scuola, luogo deputato alla conoscenza, nell’ennesimo laboratorio della cancellazione culturale.