A Reggio Emilia i bambini girano con la sua maglia e la domenica aspettano di vederlo giocare. Ma su Manolo Portanova, centrocampista e capitano della Reggiana, non si placano le polemiche anticipate qualche giorno fa dal nostro quotidiano.

Il giocatore, condannato in appello a sei anni per violenza sessuale di gruppo, scende in campo con la fascia rossa contro la violenza sulle donne. Un’offesa che i centri antiviolenza non digeriscono e che continua a far discutere, soprattutto in vista del 25 novembre, giornata internazionale anti femminicidi. Il capitano, 26 anni, è stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, dopo il primo grado a Siena, per una violenza che sarebbe avvenuta nel maggio 2021 ai danni di una studentessa in un appartamento di piazza del Campo, insieme allo zio, al fratello, allora minorenne, e un amico. Portanova si è sempre detto innocente e sostiene che la ragazza fosse consenziente.

Il caso è ora in Cassazione e nel frattempo il calciatore ha continuato a giocare con al braccio la fascia di capitano. Vedere che indossa anche quella antiviolenza è troppo le le associazioni «Non Una Di Meno» e «Nondasola» che protestano dal 2023, quando il calciatore fu ingaggiato: nel luglio di tre anni fa le attiviste scesero in piazza con cartellini rossi agitati davanti al Municipio, per contestarne l’acquisto e un gruppo fece anche un sit-in di protesta davanti ai campi di allenamento della Reggiana, srotolando uno striscione con scritto: «Stupratori in campo non ne vogliamo».

Ora una nuova amarezza. «È vergognoso - dice al Resto del Carlino Serena Corsi, vicepresidente del centro antiviolenza Nondasola di Reggio Emilia - Quello che viene trasmesso è questo: sono famoso e potente, quindi la faccio franca a priori. Impresentabili. Sia lui che la Reggiana».

La fascia, interviene il padre del calciatore, «Manolo la porterà con orgoglio e con la testa alta». Nella polemica interviene anche la ragazza vittima: «è una beffa e fa un male indicibile».