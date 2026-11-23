Uno specialista di fama mondiale che ha già “salvato” moltissimi professionisti sportivi soprattutto in ambito calcistico. Stiamo parlando del chirurgo finlandese Lasse Lempainen che metterà le mani sul ginocchio destro, ancora malandato, di Jannik Sinner ponendo fine ai tormenti che durano da mesi.

La scheda del luminare

Conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, il dottor Lasse Lempainen è specialista in Chirurgia Ortopedica presso l’ospedale Pihlajalinna di Turku e Helsinki (Finlandia), il Ripoll y De Prado di Madrid (Spagna) e la clinica La Madonnina di Milano. Si è laureato in Medicina all’Università di Turku nel 2004, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca nel 2009 e la specializzazione in Chirurgia Ortopedica nel 2011. Dal 2018 è anche professore a contratto di Ortopedia Sportiva presso la stessa università.

Le principali competenze

L’interesse principale di Lempainen riguarda l’ortopedia sportiva, con una competenza specifica nella chirurgia degli arti inferiori, comprese le lesioni e le problematiche relative a ginocchio, muscoli posteriori della coscia, caviglia, retto femorale, quadricipite, adduttore, inguine, rotula e tendine d’Achille come si legge sulla sua scheda ufficiale disponibile online.

Centinaia di interventi ogni anno

Il dottor Lempainen esegue circa 350 interventi chirurgici all’anno. Come detto, è molto attivo nel mondo calcistico internazionale collaborando con società come Barcellona e Atletico Madrid in Spagna e Milan, Juventus, Roma e Parma in Italia. Oltre all’attività clinica, svolge attività di ricerca principalmente nel campo dell’Ortopedia e della Medicina dello Sport, in particolare in relazione a lesioni e problematiche riguardanti il muscolo retto femorale, il tendine d’Achille e i muscoli ischiocrurali (quest’ultimo argomento della sua tesi di dottorato nel 2009).

“Atleti tornati al massimo delle prestazioni”

Per ricordare un precedente che riguarda un professionista del nostro Paese, Lempainen nel 2021 ha operato Leonardo Spinazzola ricostruendo il tendine d’Achille dopo il grave infortunio che il calciatore aveva subìto agli Europei del 2021. “Ho curato molti atleti di alto livello con gravi infortuni ai muscoli posteriori della coscia e sono stati in grado di tornare al loro massimo livello di prestazione”, ha dichiarato lo specialista al quotidiano spagnolo Marca spiegando l’operazione al bicipite femorale del difensore Éder Militão del Real Madrid.

Una “scuola” di altissimo livello

Nel suo periodo di formazione, ha lavorato a fianco del professor Sakari Orava, tra i più importanti chirurghi sportivi finlandesi che balzò agli onori delle cronache dopo aver operato al tendine d’Achille David Beckham nel 2010, quando il calciatore inglese indossava la casacca del Milan.

Per quanto riguarda il suo lavoro con gli atleti, il futuro si prospetta ricco di sfide per Lempainen. “Lo sport sta diventando sempre più popolare, il che significa che è necessario un numero sempre maggiore di medici specialisti per curare gli infortuni che ne derivano. Nuovi dati di ricerca affluiscono costantemente, il che rende il nostro lavoro impegnativo, ma anche molto gratificante - afferma Lempainen - Mi piace particolarmente essere parte del percorso di cura di un paziente durante tutto il periodo di recupero. La sensazione di successo che deriva da un trattamento e un recupero riusciti rafforza la mia convinzione di star facendo qualcosa che ha un grande impatto sulla vita delle singole persone”, conclude.