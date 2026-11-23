È stata ufficialmente nominata la Giuria che dovrà individuare la città candidata a diventare Capitale italiana della Cultura 2029. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato il decreto che definisce la composizione dell’organismo incaricato di esaminare i progetti presentati dalle città e selezionare quello ritenuto più meritevole del riconoscimento. A guidare la commissione sarà Davide Maria Desario, giornalista e scrittore, direttore dell’agenzia di stampa Adnkronos, confermato alla presidenza. La sua designazione, proposta dal ministro, è stata condivisa durante la Conferenza Unificata del 12 novembre. La Giuria sarà composta complessivamente da sette esperti.

Chi sono i sette componenti della giuria

Oltre a Desario, faranno parte della commissione Anna Maria Candela, Stefano Baia Curioni, già presidente dello stesso organismo, Vincenzina Diquattro, Carmen Gallo, Luisa Piacentini e Tatiana Perevozchikova. Le nomine di Candela, Baia Curioni e Gallo sono state acquisite nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 12 novembre. Per Diquattro, Piacentini e Perevozchikova, invece, sono stati valutati i rispettivi curricula e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente. La commissione opererà sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 16 febbraio 2016 e del bando pubblicato il 26 maggio 2026 dal Dipartimento per le Attività Culturali. Il suo incarico terminerà con la conclusione dell’intera procedura di selezione.

Come funziona il riconoscimento

Istituito nel 2014 su iniziativa dell’allora ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini, il titolo di Capitale italiana della Cultura nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico delle città, promuovendone al tempo stesso le potenzialità turistiche ed economiche. L’idea prese forma dopo la designazione di Matera a Capitale europea della Cultura 2019. Le altre cinque città che avevano partecipato alla selezione europea insieme al centro lucano, Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena, furono le prime a condividere il riconoscimento nazionale per il 2015. Dal 2016 il titolo viene attribuito annualmente, mentre dal 2018 la scelta avviene attraverso un bando ministeriale e una commissione di sette esperti. La città selezionata può presentare per dodici mesi un programma articolato di mostre, spettacoli, manifestazioni e iniziative culturali. L’obiettivo non è soltanto attirare visitatori, ma lasciare un’eredità duratura, attraverso investimenti, collaborazioni e progetti capaci di coinvolgere le comunità locali.

Le città che hanno ottenuto il titolo fino al 2028

Nel corso degli anni il riconoscimento ha attraversato diverse realtà italiane. Dopo Mantova nel 2016 e Pistoia nel 2017, è stata la volta di Palermo nel 2018. Nel 2019 il titolo non è stato assegnato, in coincidenza con l’esperienza di Matera come Capitale europea della Cultura. Parma, inizialmente designata per il 2020, ha mantenuto il riconoscimento anche nel 2021 a causa della pandemia. Nel 2022 è toccato a Procida, mentre nel 2023 Bergamo e Brescia hanno condiviso il titolo, anche per sostenere la ripartenza di due territori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid. La successione è proseguita con Pesaro nel 2024 e Agrigento nel 2025. Per il 2026 la Capitale italiana della Cultura è L’Aquila, seguita da Pordenone nel 2027 e Ancona nel 2028. Con queste designazioni, sono 11 le regioni italiane che hanno già espresso una Capitale della Cultura: Sardegna, Puglia, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Sicilia, Campania, Marche, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia. Restano ancora senza una città vincitrice Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria.

Verso l’edizione 2029, le tappe della selezione

Intanto prosegue il percorso che porterà alla scelta della prossima Capitale italiana della Cultura. Pordenone, designata per il 2027, presenterà il proprio programma nazionale di eventi martedì 24 novembre, alle 11.30, nella Sala Stampa di Palazzo Chigi a Roma. Per l’edizione 2029, il calendario stabilito dal bando prevede l’individuazione delle dieci città finaliste entro il 16 dicembre 2026. Seguiranno le audizioni pubbliche, al termine delle quali la Giuria dovrà proporre al ministro della Cultura la candidatura ritenuta più idonea entro il 25 marzo 2027. Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro per la realizzazione del programma culturale.