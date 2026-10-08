Bene i legumi, male i pomodori. E arrivano totano e cavolo viola

Un grande successo per la pasta con le melanzane, la cotoletta di lonza, le uova strapazzate e i legumi in versione polpette di soia e hummus di ceci. Meno bene sono andati i contorni vegetali come il mix di verdure al forno e le carote, anche se piacciono molto gli spinaci all’olio. Mentre per la stagione invernale 2026/2027 arrivano a tavola il passato di verdure, il cavolo viola e ben tre nuove varietà di pesce: cefalo di Orbetello, limanda e totano. Sono i risultati dell’indagine di gradimento e le novità presentati ieri da Milano Ristorazione a proposito dei pasti dei bambini e ragazzi delle scuole milanesi.

«Vogliamo che la mensa - spiega il vicesindaco, Anna Scavuzzo, con delega alla Food Policy - sia ogni giorno un’occasione per scoprire nuovi sapori e costruire abitudini che li accompagnino nella crescita. Lo facciamo anche attraverso progetti educativi come Frutta a Metà mattina». E il presidente di Milano Ristorazione, Davide Vincenzo Dell’Acqua: «Ascoltare bambine e bambini significa riconoscere il valore del loro giudizio nelle scelte che facciamo ogni giorno. L’indagine di gradimento ci aiuta a trasformare ciò che ci raccontano in ricette migliori e in un menu più vario. Le novità di quest’anno nascono con questa attenzione e con l’obiettivo di offrire pasti sempre più equilibrati dal punto di vista nutrizionale, capaci di avvicinare i più piccoli anche a nuovi sapori».

Nei primi piatti, la pizza margherita è gradita al 73 per cento dei bambini, ma la supera la pasta biologica con melanzane alla siciliana, con il 74 per cento di gradimento. Nei secondi, le uova strapazzate battono la carne 83 per cento a 76 per cento, mentre le preparazioni con legumi superano il 60 per cento. Nei contorni spiccano gli spinaci all’olio e le erbette all’olio, graditi rispettivamente dal 67 e dal 56 per cento degli alunni. Nel prossimo menu invernale c’è particolare attenzione al pesce e debuttano nuove ricette: riso con ragù di cefalo, totano dei marinai e limanda gratinata. Completano le novità il passato di verdure con riso e orzo, la torta salata con ricotta e spinaci e il contorno di cavolo viola e insalata.