Benzina scontata, code e “tutto esaurito”

Alla stazione di servizio Ip in Forze Armate i prezzi calmierati sono scattati ieri mattina e l’effetto si è visto subito. «Code di macchine dalla mattina presto e faticavano a passare pure i bus». Lo raccontavano pure i gestori concorrenti di piazza Velasquez, a qualche centinaio di metri di distanza. All’iperself Enilive di via Valtellina la benzina super è scesa a 1,990 euro al litro e il diesel a 2,190 due giorni fa e i gestori hanno dovuto appendere nel tardo pomeriggio i cartelli «tutto esaurito». «C’erano file pazzesche» spiegavano ieri mattina, ancora senza rifornimenti, «speriamo arrivino domani» (oggi, ndr.). Cartelli di «sold out» anche alle pompe Eni di via Procaccini. Sono gli effetti del piano promosso dal governo Meloni per calmierare i prezzi dei carburanti, dopo Eni hanno aderito Ip e anche Q8 Italia ha deciso di raccogliere l’invito fissando un price cap anche su benzina e gasolio. In questo caso gli effetti si vedranno a partire da oggi. Ieri ai distributori ci speravano, «vogliamo abbattere anche noi questi prezzi infami».in c

E girando un po’ in lungo e in largo, la mappa dei prezzi può variare da pochi decimi a quasi un euro di scarto tra una stazione e l’altra. Anche la stessa compagnia applica prezzi diversi a seconda del punto vendita. Così si può trovare (stando ai listini di ieri) il diesel a 2,479 euro e la benzina a 2,339 al Keropetrol di via Marina, il diesel a 2,792 euro e la benzina a 2,415 euro al Keropetrol vicino a piazza 5 Giornate, il diesel a 2,893 euro e la benzina a 2,455 a quello di via Toti angolo piazzale Baracca o 2,599 il diesel e 2,4999 la benzina senza piombo al Keropetrol di piazza San Marco (stesso prezzo h24 e senza distinzione tra self service e servito). Ma in centrissimo, spiegano gli addetti, il caro carburante non ha spaventato i residenti, chi vive a Brera o in via Senato insomma «non si precipita a fare le code alle pompe in periferia» per risparmiare magari una decina di euro che invece, per tanti altri, fanno certamente la differenza, specialmente se per lavoro devono fare più pieni al mese. A poca distanza, alla Tamoil di via Palestro, diesel a 2,469 euro e benzina senza piombo a 2,289.

All’Ip di piazza Repubblica fino a ieri non erano ancora scattati i prezzi calmierati - il diesel servito era a 2,729 euro e self a 2,479, la benzina a 2,479 euro servito e 2,219 euro self - ma anche qui da quando è esploso il caro prezzi «non è cambiato niente, la gente fa comunque il pieno da noi». Siamo al confine con la Ztl di Area C.

Come si dice, quartiere e compagnia che scegli, prezzo che trovi. Al distributore Esso di via Galvani ieri al self la benzina si faceva spendendo 2,049 euro al litro e il diesel 2,249. All’Ip in viale Marche invece, la benzina super senza piombo era dato a 2,178 euro e il diesel a 2,408. In viale Jenner, sempre alle pompe Ip, il diesel al self service costava 2,220 euro e la super senza piombo a 2,020 euro. A poca distanza in via Bodio c’è il distributore del marchio Coil, benzina a 2,128 euro e diesel hvo a 2,344. Proseguendo lungo la circonvallazione un altro iperself Eni di quelli che applicano i prezzi calmierati (2,190 il diesel e 1,990 la benzina al litro).

Intanto le sigle dei tassisti, non solo a Milano ma a livello nazionale, chiedono contributi per far fronte al caro carburanti o minacciano: «Procederemo alla convocazione di uno sciopero». Filt Cgil taxi, Tam, Satam e Ugl taxi, tra le altre, hanno chiesto al governo «un tavolo per misure straordinarie a sostegno del settore». In assenza di «un riscontro celere, concreto e risolutivo entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente - è l’ultimatum fissato due giorni fa -, le scriventi procederanno con la proclamazione di sciopero nazionale con astensione dal servizio».