Ci sono assenze che non dovrebbero esserci. Sedie rimaste vuote, posti che nessuno occuperà più, vite spezzate da una violenza che troppo spesso affonda le proprie radici in una cultura di sopraffazione e possesso. È da questa consapevolezza che nel 2013 è nata Posto Occupato, la campagna ideata da Maria Andaloro, partita da un piccolo comune siciliano e arrivata fino al Senato della Repubblica. Oggi, insieme a Medihospes, impresa sociale del Consorzio La Cascina, continua a raggiungere luoghi, comunità e persone in tutta Italia.

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è l’occasione per fare il punto su un fenomeno antico e ancora drammaticamente attuale. «Il primo passo ha espresso il mio bisogno racconta Andaloro cercavo qualcosa che ogni giorno potesse manifestare, a tutti, il senso dell’assenza di una donna e di un atto irreversibile qual è il femminicidio». Da qui l’idea di una locandina dal forte impatto emotivo, dominata dal rosso, da collocare sullo schienale di una poltrona al cinema, a teatro, in una sala d’attesa o su una panchina. «Ci ricordiamo di donne che non ci sono più e avrebbero voluto, potuto e dovuto essere a casa con la famiglia, al lavoro con i colleghi, a teatro con gli amici». Un gesto semplice, che diventa omaggio, memoria e monito. La campagna è partita da Rometta, in provincia di Messina, dove Andaloro risiede, coinvolgendo progressivamente i comuni vicini, le istituzioni provinciali e regionali, le università, i teatri, le sale d’attesa dell’Inps e quelle di liberi professionisti. È arrivata anche negli stadi di Palermo, Catania e all’Olimpico di Roma, fino alla Sala Nassirya del Senato. Un percorso che ha portato il messaggio anche in contesti nei quali, osserva Andaloro, può essere ancora radicata una cultura patriarcale.

A un anno dall’introduzione in Italia del reato di femminicidio, le statistiche indicano una diminuzione generale dei delitti contro le donne, con meno di cento vittime nel 2025. Ma la violenza fisica o sessuale riguarda ancora oltre il 30 per cento delle donne tra i 16 e i 75 anni. «Se una su tre è vittima di violenza, allora significa che sul mio pianerottolo ce n’è una», sottolinea Andaloro, ricordando che i dati ufficiali non restituiscono la dimensione reale di un fenomeno in larga parte sommerso. «Abbiamo un compito semplice: accrescere l’attenzione sulla filiera della violenza, che è la punta dell’iceberg di un enorme problema culturale, che deve trasformarsi in responsabilità sociale». La collaborazione con Medihospes e il Consorzio La Cascina ha ampliato la portata della campagna. Nei primi anni Posto Occupato aveva viaggiato insieme alla mostra «Violate», con illustrazioni dedicate a dieci modalità di violenza sulle donne, presentata in centinaia di città. Nel 2016 era nato «Franca e le altre», un tour in camper nelle scuole per raccontare la storia di Franca Viola, la giovane siciliana che rifiutò il matrimonio riparatore imposto dopo aver subito uno stupro in un contesto mafioso, contribuendo a cambiare la storia dei diritti delle donne in Italia. Nel 2017 Andaloro ha iniziato a lavorare nel campo dell’immigrazione con Medihospes e il Consorzio La Cascina. «Ho compreso il male che subiscono le persone vittime di tratta, le violenze sessuali nei luoghi di transito, la difficoltà di troppe donne ad emanciparsi», ricorda. L’incontro con una realtà che conta oltre 16mila lavoratori, centinaia di luoghi operativi in Italia e decine di milioni di contatti personali ogni anno ha permesso alla campagna di entrare stabilmente nei luoghi di lavoro, nelle assemblee territoriali e negli appuntamenti pubblici e istituzionali del Consorzio. «È stata una transizione accaduta con naturalezza», spiega Andaloro, sottolineando la maggiore consapevolezza maturata anche tra i colleghi. L’impegno si traduce in attività concrete. Medihospes gestisce CAV, i Centri antiviolenza, e servizi collegati ai CUAV, i Centri per uomini autori di violenza. Nelle province di Bari e Lecce opera «La Rete SanFra-Medihospes», un network di oltre 50 sportelli coordinato da Nadia Cairo. Anche Vivenda, società di ristorazione e global service del Consorzio, ha ricevuto per più anni riconoscimenti come miglior datore di lavoro e luogo di lavoro per le donne. In Vivenda e Medihospes oltre l’80 per cento della forza lavoro è femminile.

Inoltre, tutte le maggiori imprese aderenti al Consorzio hanno ottenuto volontariamente la certificazione per la gestione della parità di genere. Per Maria Andaloro il percorso non si ferma. È in preparazione una nuova iniziativa, che sarà ufficializzata a breve e si rivolgerà soprattutto agli uomini. «Perché sono parte attiva, integrante e imprescindibile nel contrastare la violenza sulle donne. Perché quelle donne sono figlie, sorelle, amiche, colleghe, vicine di casa». Per questo non basta ricordare le vittime una volta all’anno. Occorre riconoscere la violenza prima che diventi irreversibile, educare al rispetto, assumersi responsabilità e non voltarsi dall’altra parte. Perché una sedia vuota è il segno di un’assenza che non si può più colmare. Ma il cambiamento può ancora trovare posto nella vita di tutti i giorni. E non ha bisogno di aspettare il 25 novembre.