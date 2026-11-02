Chiusure lampo e pazienti beffati: il metodo delle “cliniche del sorriso”

Qualcuno si è ritrovato con i perni in titanio innestati in bocca senza poter concludere il lavoro. Qualcun altro senza protesi e con ponti mai terminati. La clinica odontoiatrica è sparita di colpo: da una settimana all’altra niente più insegna, macchinari scomparsi e nessuna traccia nemmeno della targhetta sul citofono.

È il caso Sanident a Napoli. La Procura ha aperto un fascicolo: sono rimasti senza cure 150 pazienti. Senza cure ma con debiti che continuano a pagare all’agenzia Compass. Molti infatti si sono rivolti alla finanziaria (spesso incoraggiati dal responsabile della clinica) per avere un prestito e pagare impianti e dentiere. Una volta sparito lo studio odontoiatrico, sono rimaste solo le rate. Oltre alle spese per un vero dentista che rimediasse ai lavori lasciati a metà o malfatti. «Inizialmente i responsabili della struttura - spiega il legale di una decina di famiglia, Carlo Spirito, che opera per Federconsumatori - volevano dirottare i pazienti da colleghi ma senza restituire i soldi a nessuno, poi sono spariti. Troviamo assurdo che Compass continui a chiedere i pagamenti, dovrà dare delle spiegazioni. Ci rivolgeremo all’Abf, arbitro finanziario bancario, per sospendere le rate». «Quello che abbiamo davanti non è un caso isolato di dissesto aziendale. Sembra esserci il serio rischio di essere di fronte a un vero e proprio schema predatorio che avrebbe lucrato sulla salute e sulla dignità di centinaia di famiglie napoletane - dichiara Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania - Davanti a una cosa così, la nostra associazione si arma di carte, di Codice civile e di Testo Unico Bancario e si mette al fianco di chi è stato lasciato solo». Le diffide sono partite. Dalla visura camerale risulta che la capogruppo della Sanident sia a Milano (dove gli studi hanno chiuso con lo stesso metodo) e si articoli in varie gestioni sociali. Passaggi societari e cambi di assetti sembra abbiamo creato il terreno perfeto per la chiusura lampo.

Il metodo

Il caso di Napoli non è isolato. Una storia simile è capitata ai pazienti della Visodent in Sicilia, della New dental di Imperia, della Dental Hospice di Brescia, della Doctor dent di Mestre. Il meccanismo ha poco di sanitario. A dirigere gli studi low cost ci sono infatti i clinical manager, molti con obiettivi commerciali settimanali e mensili molto stringenti da raggiungere. La loro retribuzione e i bonus sono direttamente collegati al numero di preventivi che riescono a far firmare ai pazienti.

Se le spese superano il profitto, si chiude baracca, senza tante spiegazioni. I manager più spregiudicati propongono cure prima ancora di una visita, il paziente è innanzitutto un cliente. E poi c’è il giochino delle finanziarie: «Se fai richiedere pochi prestiti - ci racconta un responsabile di uno studio «pentito» - ti spronano a farne accendre di più. Si lavora per obbiettivi, come nelle aziende. Nei pacchetti viene proposto uno sconto se il cliente si appoggia a una finanziaria». Insomma, tutto assomiglia più a un’iniziativa imprenditoriale che a uno studio di professionisti a cui ci si rivolge per essere curati. I manager più audaci applicano il cosiddetto «over-treatment»: propongono piani di cura più costosi, complessi o invasivi del necessario (ad esempio, estrazioni e impianti laddove si potrebbero salvare i denti naturali), pur di gonfiare il valore del preventivo. In realtà la figura del clinic manager (sano) non dovrebbe essere quella di un venditore d’assalto, ma di un organizzatore che si occupa di gestione della burocrazia, della riduzione dei tempi d’attesa per i pazienti e che, in qualche modo, sgancia il medico odontoiatra dalle incombenze amministrative, permettendogli di concentrarsi esclusivamente sulla cura clinica.

Le regole

Contro le chiusura improvvise delle società commerciali più scellerate interviene la Commissione Albo odontoiatri: «Occorre preservare l’autonomia e l’integrità della professione medica e odontoiatrica spiega il presidente Andrea Senna impedendo che soggetti terzi, non professionisti, possano assumere il controllo delle decisioni strategiche. Secondo la commissione «l’unica forma corretta per esercitare l’odontoiatria in forma societaria è quella delle Stp, le Società tra professionisti, che essendo obbligatoriamente iscritte agli albi sono soggette, oltre che alle regole societarie, al controllo deontologico».

Il low cost

Le cliniche low cost utilizzano impianti «clonati» o di marche minori (spesso extra-europee) invece di marchi storici e certificati a lungo termine. Questi impianti possono avere meno dati clinici alle spalle o ricambi protesici difficili da trovare in futuro. Al posto di ceramiche integrali di alto pregio, zirconio di alta gamma o leghe ricorrono spesso a lavorazioni industriali all’estero.