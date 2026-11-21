«Sono orgoglioso di annunciare un’altra importante novità per la mobilità in Italia. Il Mit, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla assisted driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione», scrive il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. «Grazie, lo apprezzo molto», con a corredo la bandiera italiana e un cuore, ha replicato Elon Musk. Con un botta e risposta social si apre un nuovo capitolo tecnologico della mobilità. Entrare in auto, impostare destinazione e percorso e mettersi comodi, con la macchina che guida praticamente da sola. L’Italia ha infatti autorizzato il nuovo sistema che tramite un aggiornamento software potrebbe diventare disponibile e già a breve e rendere di fatto realtà, o quasi, la guida autonoma.

Grazie un aggiornamento software e a un abbonamento da 99 euro al mese, parte la rivoluzione. Autopilot mantiene la velocità, regola la distanza dai veicoli che precedono e aiuta a restare nella propria corsia. Tesla Assisted Driving invece punta ad andare oltre, affrontando senza problemi intersezioni, svolte e manovre che richiedono di riconoscere contemporaneamente altri veicoli, pedoni, segnaletica e andamento della strada. Il sistema è sviluppato grazie a intelligenza artificiale, addestrata utilizzando grandi quantità di dati raccolti dalle automobili Tesla. Le immagini delle telecamere vengono elaborate da reti neurali che interpretano in maniera ottimale l’ambiente circostante e permettono di effettuare manovre in sicurezza. La tecnologia migliora e assiste in maniera sempre più forte il guidatore ma senza eliminarne la responsabilità. Tesla Assisted Driving infatti è in ogni caso un sistema di assistenza e non di guida autonoma assoluto, dato che chi si trova al volante deve comunque sorvegliare la strada ed essere pronto a intervenire in qualsiasi momento, soprattutto in caso di emergenza. Niente scene da film in cui il guidatore dorme o legge un libro mentre l’auto fa tutto. Ma quasi, ci arriveremo presto. L’Italia è il primo tra i quattro Paesi più popolosi dell’UE a dare il via libera alla nuova tecnologia che attende ancora l’ok definitivo di Bruxelles per cui è richiesta una maggioranza qualificata di almeno 15 Stati membri, rappresentativi del 65 per cento della popolazione. Per Tesla, il sistema può contribuire a ridurre gli incidenti e rendere la guida più efficiente e funzionale ma è evidente che servano ulteriori test per adattare le funzionalità già testate all’estero, per esempio in America, sulle strade strette e tortuose del Vecchio Continente.

All’estero, dagli Usa alla Cina fino agli Emirati Arabi, i robotaxi senza guidatore sono già una realtà consolidata ma non mancano i problemi: il colosso americano Waymo ha sospeso temporaneamente il servizio in California, dopo una serie di incidenti e disservizi. Ma il percorso verso l’innovazione non si ferma. La strada è tracciata. In tutti i sensi.