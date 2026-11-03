“Così l’AI viola il copyright degli editori”, svolta nel processo a Gemini di Google

L’intelligenza artificiale viola il copyright delle testate giornalistiche? Sì, secondo l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Maciej Szpunar, nel corso del processo tra l’editore ungherese Like Company e l’intelligenza artificiale di Google. Nel suo parere, di cui la Corte potrebbe tener debitamente conto, in qualche caso la violazione c’è. Soprattutto quando l’Ai - nel caso specifico Gemini, ma vale per tutte - «recupera e riutilizza in tempo reale pubblicazioni giornalistiche per generare risposte alle domande degli utenti in modo riconoscibile, su articoli protetti da paywall che l’Ai potrebbe aver aggirato», impedendo di fatto all’utente di leggere l’articolo e dunque danneggiando la testata.

Come sappiamo, l’intelligenza artificiale si deve «nutrire» di modelli linguistici consistenti, in questo caso si tratta di “Large Language Model”, per “addestrare” le sue reti neurali e consentire l’elaborazione automatizzata di testi «nuovi» in risposta ai quesiti degli utenti. I modelli di apprendimento di Gemini utilizzano una tecnologia denominata «Retrieval-Augmented Generation» o «grounding», che consente loro di raccogliere informazioni in tempo reale per migliorare la precisione e l’affidabilità delle risposte del chatbot. Secondo l’avvocato generale Szpunar «il chatbot spesso recupera (o “estrae”) articoli di stampa disponibili online», come quelli di Like Company, l’operatore ungherese che ha fatto causa a Google al Tribunale regionale di Budapest (Ungheria) per la violazione del copyright su alcuni articoli pubblicati tra il 13 giugno 2023 e il 31 maggio 2024.

L’editore «rivendica la tutela degli articoli pubblicati su tali portali in virtù del diritto connesso al diritto d’autore riconosciuto dal diritto dell’Unione europea agli “editori di testate giornalistiche” in relazione a “l’utilizzo online” delle loro “pubblicazioni giornalistiche”, prevista dal combinato disposto dell’articolo 15 della direttiva Ue 2019/790 sul copyright e la numero 29 del 22 maggio 2001 agli articoli 2 e 3.

La questione chiave è: addestrare l’Ai rientra o meno nel diritto esclusivo di riproduzione concesso all’editore da queste direttive o rientra nella libertà di estrazione dei testi e dei dati? E ancora: le risposte fornite dal chatbot agli utenti rientrano nel diritto di riproduzione e/o nel diritto di messa a disposizione del pubblico concessi all’editore? Fatto salvo il primo diritto, vale a dire la libertà di estrazione di dati e testi, l’avvocato generale Szpunar sostiene invece che quando un chatbot recupera una pubblicazione dal sito web di un editore e la riutilizza per generare una risposta, in qualche circostanza esiste una violazione del copyright. Perché «l’editore non tutela i semplici fatti riportati nelle pubblicazioni giornalistiche, ma solo la forma specifica di espressione di tali pubblicazioni. Infatti - scrive Szpunar nel suo parere - il suo scopo è quello di tutelare l’investimento necessario alla realizzazione di tali pubblicazioni, non di conferire agli editori il monopolio sulle notizie stesse».

Quando c’è violazione, dunque? Se il chatbot avesse eluso il paywall (il sistema di pagamento dei pezzi) e se la risposta riutilizzasse «la forma di espressione di tale pubblicazione in modo riconoscibile», come se così l’Ai fosse «del tutto esonerata dall’accedere alla pubblicazione originale», insomma toglierebbe alla testata click che la testata diversamente monetizzerebbe. In questo caso, secondo Szpunar, «il diritto di messa a disposizione del pubblico dell’editore di testate giornalistiche sarebbe violato qualora la forma di espressione della pubblicazione giornalistica in questione sia sistematicamente riconoscibile». Altro capitolo riguarda la responsabilità del fornitore del chatbot online «qualora queste pubblicazioni giornalistiche siano inerenti alla strategia commerciale di tale fornitore o qualora quest’ultimo non abbia adottato misure adeguate a contrastare tali atti in modo credibile ed efficace». La decisione della Corte di Giustizia Ue è attesa tra qualche mese e sarà certamente destinata a cambiare per sempre il rapporto tra Ai, diritto d’informazione e copyright.