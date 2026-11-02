Dal bosco alla cattedra: la nuova vita di Catherine

C’è una bella notizia per il mondo accademico italiano: la natura si è presa la sua rivincita sull’università. La mamma del bosco, Catherine Birmingham, salirà in cattedra a Roma per tenere lezioni nell’ambito di un corso di perfezionamento in «Intelligenza naturale». Non è uno scherzo. Dall’esperienza nel bosco alla docenza in città: una parabola meravigliosamente circolare. Prima la società si interroga sulle sue scelte educative, poi l’università le trasforma in materia di insegnamento. Il titolo del corso, «Intelligenza naturale», appunto, è già un programma. Tocca solo capire se si tratti di quella che precede la scuola, quella che sopravvive alla scuola o quella che consente di farne a meno. E chissà se, per sfangare l’esame, basti un certo numero di stagioni trascorse lontano dai termosifoni. O se sia previsto un laboratorio pratico di vita selvatica o se sia sufficiente aver sviluppato una certa insofferenza per il registro elettronico.

Per carità, nessuno contesta il diritto di raccontare la propria esperienza. Ma trasformare ogni testimonianza in un insegnamento e ogni personaggio mediatico in un’autorità di settore è una cosa che ci lascia sempre un tantino perplessi. Evidentemente dobbiamo arrenderci al fatto che, se per diventare esperti occorre studiare anni, per inaugurare una nuova disciplina basta averne incarnato la controversia. Dev’essere questa fissazione di chiamare tutto «formazione» ad aver confuso le carte, per cui ora si finisce per non distinguere più chi ha qualcosa da insegnare da chi ha semplicemente qualcosa da raccontare. Quindi il nuovo merito accademico non consiste più nel sapere qualcosa, ma nell’essere diventati abbastanza famosi da poterlo spiegare da dietro una cattedra.