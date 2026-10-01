Dal veterinario con l’autista, la navetta per i pet

Dal veterinario con l’autista. E, a bordo, aria climatizzata, luci soffuse e persino feromoni per rendere il viaggio meno stressante. Per cani e gatti arriva il Pet Shuttle, il nuovo servizio professionale già operativo in Lombardia e in tutto il nord e centro Italia, si rivolge ai propritari e alle strutture veterinarie, operativo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. chi vorrà saperne qualcosa di più, può vederlo sabato e domenica prossimi a Quattrozampeinfiera a Milano. L’idea è di Luca Biancolin, già inventore del Cat Resort, una struttura professionale a 5 stelle all’avanguardia e con licenza ATS nei pressi di Bergamo. Il nuovo servizio accompagna gli animali da acsa agli ambulatori, alle cliniche specialistiche, tutti spostamenti che possono diventare complicati quando il cane è di grossa taglia, il gatto si agita appena vede il trasportino o l’animale è malato e richiede particolari attenzioni. Oppure perchè semplicemente non si possiede un’auto, oppure ancora perchè in alcune città ci possono essere complicazioni per la circolazione, tipo Area C in centro a Milano. Il mezzo è un van ibrido Plug In che consente l’accesso ai centri storici e alle aree urbane soggette a limitazioni del traffico. A bordo, tutti i comfort del caso. La climatizzazione caldo/freddo per mantenere una temperatura costante in ogni stagione, il ricambio continuo dell’aria, illuminazione soffusa per favorire il relax ma anche una speciale, dedicata alle emergenze notturne con l’aggiunta di diffusori di feromoni specifici per cani e gatti, riconosciuti per la loro capacità di ridurre ansia e agitazione durante gli spostamenti. Sicurezza, al top con gabbie omologate e trasportini sottoposti a crash test. Può ospitare contemporaneamente fino a quattro gatti oppure due cani di taglia grande o molossoide. A bordo presente sempre personale qualificato e atterezzature per garantire immediata assistenza nelle emergenze. «Un amico a quattro zampe non è semplicemente un animale domestico, ma un compagno di vita, un membro della famiglia», spiega Luca Biancolin - Da questa consapevolezza nasce un servizio rispettoso del loro benessere».