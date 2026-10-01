Quasi tutta colpa dell’energia

Il dato sull’inflazione di settembre non ha sorpreso gli analisti. Il balzo dal 3,3 al 4,2% anno su anno e dello 0,7% mese su mese erano scontati nell’andamento di mercato del gas che, nel trimestre giugno-settembre, ha spinto i prezzi dell’elettricità all’ingrosso in su del 60%. Le ragioni sono arcinote. Quello che però va sottolineato è che l’inflazione è quasi esclusivamente dovuta all’energia. E ciò conforta l’azione intrapresa dal governo italiano nelle ultime settimane: aver condotto la campagna di “moral suasion” nei confronti dei big della distribuzione carburanti si rivela una mossa azzeccata perché punta a raffreddare i prezzi prima che l’onda si propaghi lungo la catena. Inoltre, dal punto di vista tecnico, il cap sui prezzi è molto più efficiente nel frenare l’inflazione energetica rispetto alla detassazione (le accise), che tende a essere assorbita dai margini di profitto lungo la filiera. In altri termini, cercare di congelare i prezzi direttamente alla pompa tende a proteggere i prezzi non energetici, non ancora gravemente contagiati. A settembre, il cosiddetto carrello della spesa fa registrare un ragionevole +1,7% e l’inflazione “di fondo” si ferma all’1,9%, contro il 3,1% di quella generale acquisita. Ad alzare la media sono proprio gli energetici, regolamentati (+25,9%) e non (+22,2%).

Dopodiché il problema non è certo risolto, perché gran parte degli aumenti energetici dipendono dal prezzo del gas sui mercati internazionali e su quello non c’è moral suasion che tenga. Ma il bicchiere resta mezzo pieno perché un’inflazione di fondo sotto al 2% conferma il buon funzionamento del sistema produttivo e distributivo; mentre la fiducia di famiglie e imprese, nel suo lieve calo di settembre non segnala un deterioramento delle condizioni economiche, ma piuttosto un timore che si spera essere temporaneo.