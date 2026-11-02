Daniele Novara: “Basta consigliare di ascoltare i figli”

«Quando parliamo delle violenze delle scorse settimane dobbiamo dire basta ai tanti “psico-cialtroni” che emergono dal web senza curriculum e suggeriscono di ascoltare i figli. L’ascolto serve, poi però occorre applicare un buon metodo educativo». Daniele Novara è un noto pedagogista, formatore (tiene corsi per genitori da anni), autore di molti libri (l’ultimo Il papà peluche non serve a nulla), certamente di matrice tutt’altro che destrorsa, «sono ghandiano - dice - un progressista secondo l’intelligenza artificiale. Ma qui la politica non c’entra, parlo da tecnico, da scienziato...»

Per anni hanno detto ai genitori di ascoltare i figli. Dunque?

«Che i figli vadano ascoltati è fuori discussione. Il problema è prendere alla lettera tutto quello che dicono, come se dovesse automaticamente determinare la decisione del genitore. Ad esempio, dopo ore davanti a un videogioco se un genitore cede davanti alla minaccia “se me lo stacchi non sai cosa può succedere”, la paura della reazione finisce per oscurare la funzione educativa. Basta con questi genitori che fanno gli psicoterapeuti dei figli, con un’emotività così debordante nel rapporto con loro. E poi dov’è il padre? L’adolescenza non è il tempo delle mamme. In tutti i casi di violenza grave accaduti, i padri non hanno dato le basi educative della buona convivenza, del saper gestire le provocazioni, le frustrazioni. Aggiungo basta “genitori zerbino” e “genitori bancomat”».

In che senso?

«Il genitore vuole fare l’amico. Mettersi alla pari. E così spesso i figli prendono il comando. Ci sono ragazzi che a sedici anni hanno 300 euro al mese da spendere liberamente. Ai genitori chiedo: “Ma voi li avete 300 euro ogni mese da spendere in sciocchezze?”. Mi rispondono: “No però voglio che mio figlioli abbia”. Così diventa difficile accompagnarli verso lo studio, l’impegno. Abbiamo spianato la strada, invece di aiutarli a prenderla».

Quali rischi vede?

«Quello di vivere una dissociazione della realtà. Non fanno fatica, non hanno da conquistare la vita. E nel momento in cui le cose non vanno come desiderano, agiscono con reazioni spropositate di carattere narcisistico. C’è un senso di indolenza rispetto alla fatica della realtà. E davanti all’autorità di polizia attacca pensando di avere ragione per un’evidente difficoltà a capire che si vive in un mondo fatto di regole e convivenza reciproca da rispettare. Così lancia i sassi alla polizia, come in un videogame».

Da qui la sua critica alle mamme che vanno ai cortei per proteggere i figli?

«Ma cosa stanno facendo? La baby-sitting?

Da pedagogista non posso essere favorevole. È come chiedere a un cardiologo che cosa pensi del fumo. Lasciamo che i figli facciano i figli, rompano il guscio e che ne subiscano anche le conseguenze. C’è un momento in cui le mamme devono stare nelle retrovie, a maggior ragione non andare in prima linea in piazza. Dobbiamo chiederci che cosa dare a un adolescente. Protezione o gli antidoti, gli strumenti per gestire le situazioni difficili? Deve imparare ad andare in discoteca senza finire in una rissa, a sostenere una discussione senza insultare tutti. Lo stesso vale per una manifestazione. Bisogna sapere come comportarsi. Questi ragazzi che tirano pietre ai poliziotti non possono certo pretendere che i poliziotti stiano lì a guardarli».