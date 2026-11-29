Lutto nel mondo della musica: è morto a 66 anni Gigi Camedda, tastierista, cantante e compositore dei Tazenda. Era ricoverato da tempo all’ospedale di Sassari per una grave malattia. A dare la notizia, questa mattina, è stato il gruppo con un messaggio sui social. “Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre”.

Camedda aveva cominciato da ragazzo a studiare pianoforte e tastiere, per poi dedicarsi anche alla programmazione dei sintetizzatori. Con Andrea Parodi e Gino Marielli aveva fatto parte del Coro degli Angeli. Nel 1988 i tre fondarono i Tazenda. Il pubblico nazionale li conobbe nel 1991, quando salirono sul palco del Festival di Sanremo insieme a Pierangelo Bertoli. Con “Spunta la luna dal monte” portarono all’Ariston la lingua e le sonorità della Sardegna. Dopo la morte di Parodi, nel 2006, Camedda continuò a suonare e cantare con i Tazenda, portando avanti insieme a Marielli il progetto nato quasi vent’anni prima.

Al musicista ha reso omaggio anche Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, la città dove Camedda viveva. “Oggi ci lascia un grande artista e un grandissimo sassarese, fortemente legato alla sua città, alla sua identità e alle sue tradizioni”, riporta L’Unione Sarda: “Tutti i sardi gli devono essere grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, contribuendo con coraggio innovativo e senso artistico ad accompagnarla nella contemporaneità di sentieri sonori sino ad allora poco esplorati, come il rock e il pop. Ma Sassari gli deve essere tanto più riconoscente per aver sempre saputo incarnare e diffondere il vero spirito di una città che non rinuncia alle proprie radici e ai propri simboli, a iniziare da quel centro storico in cui Gigi viveva e nella cui rinascita credeva fortemente”. Ai familiari il sindaco ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della città.