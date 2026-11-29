Una novità dietro l’altra. Dopo aver introdotto la possibilità di programmare l’invio dei messaggi, WhatsApp ha annunciato lo sviluppo della “Travel e-Sim” (sia per Android che iOS), offrendo ai propri utenti che viaggiano all’estero di installare una Sim virtuale (per il traffico dati) direttamente dall’app senza la necessità di recarsi in un negozio del proprio operatore o rivolgersi a siti web di terze parti.

Cosa si deve fare

Bastano pochi clic: gli utenti potranno accedere alla sezione “e-Sim di viaggio” dalle impostazioni dell’account: a questo punto si dovrà aprire la schermata “e-Sim di viaggio” e inserire la destinazione che si andrà a visitare. “WhatsApp afferma che gli utenti possono acquistare una e-Sim di viaggio in pochi tocchi e scegliere un piano tariffario adatto al loro viaggio - spiegano gli esperti di WaBetaInfo - Possono installare la e-Sim di viaggio una sola volta e scegliere un piano per ogni destinazione. Inoltre, WhatsApp non modifica l’account o il numero di telefono dell’utente dopo l’installazione della e-Sim di viaggio”.

Una scelta molto ampia

Una volta stabilito il Paese che si andrà a visitare, gli utenti avranno a disposizione numerosi piani tariffari disponibili per quella destinazione: le opzioni saranno notevoli tra i “piani dati” illimitati e “piani dati” a prezzo fisso. Quali sono le differenze principali? Quelli illimitati, come dice la stessa parola, non avranno “paletti” per tutta la durata del viaggio e dunque un certo tipo di costo; quelli a prezzo fisso proporranno durate diverse in base all’opzione scelta che sarà più in linea con le esigenze di ognuno. Una volta trovato il piano più adatto, gli utenti possono cliccare su “Acquista piano” per procedere.

Cosa accade dopo

Dopo aver selezionato questa opzione, WhatsApp mostrerà un riepilogo del piano selezionato dove sono inclusi tutti i dettagli, il prezzo finale e la destinazione. Gli sviluppatori di WhatsApp suggeriscono di utilizzare il Wi-Fi per completare l’installazione chiedendo agli utenti di tenere l’app aperta. A quel punto, con l’opzione “Installa e-Sim” il processo si avvierà in pochi secondi. Per qualsiasi difficoltà, ci sarà a disposizione il link “Ottieni assistenza” nella parte inferiore dello schermo.

WhatsApp mostrerà un segno di spunta verde per informare gli utenti che l’app ha installato correttamente la e-Sim di viaggio. Dopo questo passaggio, gli utenti potranno visualizzare la e-Sim sul dispositivo, ma non è necessario attivarla immediatamente. “WhatsApp consiglia di attivarla una volta giunti a destinazione. In questo modo, gli utenti potranno attivare il piano tariffario al momento opportuno. Sarà quindi possibile aprire WhatsApp e utilizzarlo come di consueto con lo stesso numero di telefono”, aggiungono gli esperti.

Quando sarà disponibile?

Come accennato, la nuova funzione è in fase di sviluppo ma a breve sarà messa a disposizione per alcuni Paesi selezionati la cui funzionalità sarà disponibile al lancio. Non c’è ancora una data ma è probabile che ciò avvenga nel giro di poche settimane.