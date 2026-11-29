I newyorchesi si fermano sotto la neve che cade. Anche se vanno di fretta. Anche se la città, così grande, sembra sfuggir loro di mano. Guardano le luci di quell’albero tanto alto, secondo negli Stati Uniti per bellezza solo a quello della Casa Bianca. Si fermano e ammirano. Qualcuno calza gli stivaletti e pattina. E la neve cade, leggera, sul Rockefeller Center.

C’è anche un pizzico d’Italia in quella bellezza di luci e colori, poesia e promessa. Bisogna tornare al 1931. Il Paese cerca di rialzare la testa dalla recessione. I grattacieli sono lì proprio per quello. L’Empire Building è stato inaugurato da poco. Sulla Fifth Avenue ne tirano su altri. C’è un progetto ambizioso. Un complesso che urla al mondo la grandezza dell’America. In quell’ammasso di cemento armato e acciaio, fatica e sacrificio, si aggira un capo cantiere, si chiama Cesidio Perruzza. È arrivato trent’anni prima da un paesino della Valle di Comino. È un immigrato, uno che lavora sodo e si spacca la schiena. I colleghi lo hanno soprannominato

Joe Blaster perché fa saltare in aria le rocce per far spazio alla città del futuro.

Ma quella sera del 1931 Cesidio non ha voglia di far saltare in aria nulla. È lì, tra calcinacci e polvere, con altri operai. Anche loro italiani. Ha un’idea, così raccontano le cronache dell’epoca. Un abete, preso dal parco, e la magia inizia. Lo addobbano con quello che trovano. Oggetti di scarto. C’è chi da casa porta una ghirlanda. Chi s’ingegna con la stagnola delle chewing gum. Chi usa i fili di alluminio dei detonatori. Non ci sono luci intermittenti né palline di cristallo, ma quell’albero improvvisato trasmette comunque tanta magia. Ed è la stessa che trasmette oggi. L’ideologia woke non si ancora abbattuta su di lui. Forse, i soloni del politicamente corretto lo lasciano in pace perché l’albero di Natale ha radici pagane. Arriva dall’Europa, dalle terre fredde del Nord dove si festeggia il solstizio d’inverno, il giorno con la notte più lunga. Riti pagani per propiziare il ritorno del sole. E poi l’abete è l’albero sacro a Odino, colui che accoglie nel Valhalla i guerrieri caduti in guerra.

La tradizione cristiana se ne approprierà più avanti. Si racconta che nel 724 un missionario, che verrà poi pregato come San Bonifacio, abbia tirato giù a colpi d’ascia una quercia sacra a Thor per piantarvi, al suo posto, un abete che convertisse i pagani. In Vaticano, però, arriva con papa Giovanni Paolo II solo nel 1982 quando lo fa allestire per la prima volta in piazza San Pietro. Nelle case degli europei, invece, entra nel Cinquecento. C’è chi lo lega alla città di Brema e chi a Martin Lutero. Nel XVIII secolo è ormai usanza diffusa, almeno in Germania, anche se i cattolici lo considerano ad appannaggio dei protestanti. Ma troppo bello perché non diventi moda e così, anno dopo anno, contagia tutti. In Italia è la regina Margherita, nella seconda metà del XIX secolo, a volerne uno al Quirinale. Da allora è difficile trovare anche solo una casa, nel Paese, sprovvista di un albero che illumini le feste. E in alcune rimane ben oltre l’Epifania.