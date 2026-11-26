La situazione generale è seria. Oltre all’aumento del numero dei terremoti come avvenuto negli ultimi anni, la Solfatara dei Campi Flegrei è molto pericolosa anche per le emissioni che rilascia. È stata molto chiara Lucia Pappalardo, la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, che in un’audizione alla Camera dei deputati ha spiegato gli enormi rischi derivanti dai gas che vengono rilasciati.

Cosa può succedere

Alla Commissione Ambiente ha spiegato che il degassamento dei Campi Flegrei “fa sì che negli ambienti chiusi si possano raggiungere concentrazioni critiche e anche, in alcuni casi, letali”. Soltanto nell’arco di 24 ore, la Solfatara è in grado di emettere nell’aria più o meni mille tonnellate di anidride carbonica assieme ad altre tipologie di gas, come fosse un’enorme pentola a pressione a cielo aperto.

I rischi per la popolazione

Non è soltanto un problema legato alla terra che trema. A una domanda specifica nel corso della riunione delle scorse ore, Lucia Pappalardo ha spiegato che la liberazione dei gas nell’aria (degassamento) è in progressivo aumento. “Quella è una zona pericolosa, la delocalizzazione deve essere su base volontaria, certo più si allontanano le persone dalle zone pericolose e meglio è”. Tutta l’area che comprende la città metropolitana di Napoli e che si estende fino al golfo di Pozzuoli è altamente abitata e piena di attività commerciali, la densità di popolazione che supera il mezzo milione di persone.

In tempi recenti, anche il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha spiegato che sono migliaia le persone che abitano a poche centinaia di metri dalla Solfatara che emette gas nocivi. “Ssappiamo tutti che quella è un’area con la quale dobbiamo convivere con grande senso di responsabilità. Il Governo sta facendo il possibile per ridurre l’esposizione al rischio, ma quando si parla di messa in sicurezza si dice una grande bugia: quella non può mai essere un’area sicura”.

Terremoti sempre più frequenti

Di non secondaria importanza la tematica che riguardano le scosse di terremoto, sempre più frequenti negli ultimi anni come spiegato dagli esperti e come registrato dagli strumenti dell’Osservatorio Vesuviano. La terra si è sollevata più volte di alcuni centimetri come è stato sottolineato dalla direttrice Pappalardo. “Le nostre strumentazioni hanno potuto registrare, nel corso dell’attuale crisi bradisismica nei Campi Flegrei, un innalzamento della caldera superiore a quanto registrato tra il 1982 e il 1984”.

Un numero di terremoti enorme: soltanto negli ultimi venti anni ne sono stati registrati più o meno 35mila. Il più forte è stato quello del 31 luglio 2026 con una magnitudo di 4.7. “A questi dati, va aggiunto che misuriamo un flusso giornaliero pari a mille tonnellate di CO2 nel centro della Solfatara: concentrazioni che sono critiche”.

Si lavora, dunque, affinché la popolazione più a rischio sia spostata dall’area. “Da oltre quattro mesi abbiamo interloquito con la Regione Campania nella convinzione che le case di edilizia popolare che sono a ridosso della Solfatara, (case popolari Acer ndr.) - aveva dichiarato Musumeci - vanno necessariamente rimosse e gli abitanti trasferiti in un’area, all’interno dello stesso Comune di Pozzuoli, che ci auguriamo sia sottratta al rischio di emissione di gas velenosi e naturalmente al rischio bradisismico”.

Quantomeno, con i moderni strumenti tecnologici, l’area è sottoposta a sorveglianza 24 ore su 24 “con attività di multiparametri messa in campo con l’osservatorio vesuviano, con la valutazione sull’utilizzo di macchinari che possano permettere un aggiornamento della conoscenza sulla struttura della camera magmatica, al fine di avere notizie sempre più robuste e tempestive sul vulcano e sull’eventuale risalita del magma”, conclude Pappalardo.