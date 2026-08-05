Eurojackpot premia l’Italia con oltre 75mila euro

L’estrazione n. 63 di martedì 4 agosto di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+0 da 75.497,30 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Cigliano (Vercelli) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Del Valentino situato in Corso Gabriele D’Annunzio, 86. La combinazione vincente è stata: 3 – 17 – 30 – 35 – 43 + Euronumeri 1 – 12.

Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro. Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di venerdì 7 agosto sarà di 32 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.

Sisal ricorda che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.