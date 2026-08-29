Grandine, il sito che avvisa prima del pericolo: ecco come sapere dove colpiranno le supercelle

Nelle ultime ore sulle testate giornalistiche e sui social media sono stati condivisi i video e le immagini di una violenta grandinata che ha messo in ginocchio il nord Italia: i danni maggiori si sono registrati a Cremona e nel bresciano, dove palazzi, giardini e - soprattutto - automobili sono stati crivellati da chicchi di grandine che spesso avevano dimensioni maggiori a quella di un’albicocca. Un evento atmosferico che ha trasformato le città in dei veri e propri campi di battaglia. Gli italiani si sono dunque trovati a dover fronteggiare danni ingenti, dai costosi esosi, che spesso non sono stati limitati nemmeno dall’uso di protezioni sulle vetture, che presentano carrozzerie ammaccate e vetri spaccati. Diventa sempre più evidente, dunque, che per proteggersi da questi eventi meteorologici che secondo gli esperti potrebbero presentarsi sempre con maggiore regolarità bisogna agire con piena consapevolezza.

Se da una parte è importante agire alla base, magari con l’acquisto di un’assicurazione per i cristalli delle vetture di modo da poter sperare in un risarcimento per i danni, dall’altra è fondamentale avere un quadro più completo della situazione, magari sapendo con anticipo dove e quando potrebbero formarsi le supercelle che portano a grandi e violente grandinate come quelle registrate ieri. Rimane fondamentale ascoltare i consigli dei meteorologi esperti, ma se questo non dovesse bastare anche la tecnologia può correre in aiuto degli italiani. Esiste online, infatti, un sito che registra l’allerta grandine in tempo reale in tutta Italia e presenta un sistema di avviso immediato. Il sito Grandina, infatti, è un sito che utilizza il radar meteo nazionale e avvisa l’utente sulla piattaforma preferita, da WhatsApp alla casella e-mail, passando anche per Telegram. Il sito presenta una mappa dello stivale e individua immediatamente le zone dove sono previste le supercelle che portano con sé il pericolo di grandine violenta. I dati utilizzati tengono conto della cosiddetta POH, che calcola la probabilità di grandine, e la riflettività massima (VMI), un dato cioè che serve a indicare e comprendere l’intensità di un temporale. Ovviamente i dati si basano su un calcolo di probabilità, quindi non c’è mai la certezza assoluta che la grandine cada e che cada in quel punto. Si tratta di un servizio di preavviso.

Il sito, inoltre, permette anche di decidere quale tipo di luogo o oggetti si vuole proteggere: dalla casa all’auto, passando anche per attività agricole come vigneti e magazzini vari. Si può anche decidere la soglia di allerta: se essere avvisati a ogni possibilità o se ricevere l’allerta solo nel momento di eventi veramente gravi. Tutto quello che bisognerà fare sarà creare un proprio profilo gratuito, registrando la zona di interesse, i luoghi da proteggere e le modalità di ricezione degli avvisi: su quale dispositivo e secondo quale gravità. Seguendo il radar della Protezione Civile - che si aggiorna ogni cinque minuti - Grandina.it si aggiorna circa ogni dieci minuti, considerando lo scarto di passaggio delle informazioni. La mappa con le supercelle è visibile anche senza alcuna registrazione e permette a tutti di avere una visione d’insieme più consapevole. La registrazione, al contrario, serve solo per le persone che ritengono opportuno avere degli avvisi in anticipo.