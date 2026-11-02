Ho un sogno: la piazza di chi lavora

Eccola, la rivoluzione del sei per cento: adesioni da assemblea di condominio, danni da manovra finanziaria. L’hanno convocata i sindacati di base. Sarò ossessionato, ma in quella piazza riconosco tutti i tratti della Cgil di Maurizio Landini. La Cgia di Mestre ipotizza un conto fino a un miliardo, quasi quanto il taglio dell’Irpef. Il miracolo sindacale: protestare per stipendi più alti e lasciare il Paese più povero.

Io ho un’idea meno sofisticata dell’Italia. Studente è chi studia, non chi sfonda incappucciato le vetrine di chi lavora e paga le tasse. Lavoratore in sciopero è chi rivendica diritti, non chi trasforma un corteo in un comizio per Hamas. Così come dissidente è chi si ribella a un regime, non chi minaccia la figlia della premier in Parlamento. Il nuovo capo Fiom ha indossato una kefiah con il nome dato dai terroristi alla strage del 7 ottobre: dice di non aver capito l’arabo. Ma il problema politico resta. A Berlino perfino una candidata della Linke teme di nominare gli estremisti pro Hamas.

La sinistra predica femminismo e strizza l’occhio al burqa, chiama multiculturalismo la resa allo Stato religioso. La mia piazza non spacca: apre saracinesche, insegna, cura, produce. Non chiedo che scenda in strada. Lavora già. Ed è questa la rivoluzione che Landini non sa organizzare: quella di chi si alza ogni mattina senza chiedere al Paese di fermarsi.