Problemi, tanti problemi, che spesso fanno “rimpiangere” le lamentele sulle low-cost europee. La compagnia australiana Jetstar (anch’essa una low-cost) è una delle più discusse del pianeta per regole poco chiare ma soprattutto per i numerosi ritardi e la pignoleria sul peso dei bagagli.

Ecco cosa succede

Come raccontato dall’inviato del Corriere che si è recato sul posto, mentre i passeggeri sono in fila al gate destinato al loro volo, gli addetti della Jetstar passano tra di loro con le bilance per fare in modo che non sfugga nulla e venga pagato anche ogni singolo chilogrammo in eccesso rispetto alle regole. L’anomalia risiede già nel momento in cui si acquistano i bagagli a mano insieme al biglietto: uno zaino + un trolley possono pesare complessivamente 14 kg ma viene anche specificato che ognuno dei due non può avere un peso maggiore di 10 chilogrammi. Dai controlli viene beccato proprio l’italiano che viene invitato a pagare un sovrapprezzo per il peso “maggiore di quello consentito”. In realtà, viene spiegato alla compagnia che altre bilance aeroportuali hanno dato una misura diversa che rientra perfettamente nei canoni previsti ma non c’è nulla da fare. “Deve pagare 120 dollari australiani, e la valigia va in stiva. Se si rifiuta non parte”.

I ritardi cronici di Jetstar

Oltre all’aspetto molto discutibile sulla politica dei bagagli a mano, uno dei più rilevanti riguardano i ritardi in partenza (e quindi anche all’arrivo a destinazione): secondo i dati del Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics del governo australiano, nell’ultimo anno in cui sono stati rilevati i dati (30 giugno 2026), Jetstar è la compagnia australiana più ritardataria tra le maggiori: soltanto il 73,3% dei voli sono arrivati in orario contro il 75,8% di Virgin Australia e il 79,1% di Qantas. Ma a ottobre ha addirittura fatto peggio di tutte le compagnie del Paese (se ne devono aggiungere altre tre) con una puntualità del 67,6%.

La class action sul Covid

Ma c’è una notizia di rilevanza internazionale che fa ancora più rumore rispetto alla politica sui bagagli e ai ritardi della compagnia: oltre un milione di clienti di Jetstar potrebbero avere diritto a partecipare a una class action che accusa la compagnia aerea di non aver rimborsato i voli cancellati durante la pandemia. Nei giorni scorsi, l tribunale federale ha confermato di aver ordinato l’invio di avvisi ai clienti per informarli della loro possibilità di partecipare alla causa o di rinunciarvi, con un potenziale processo fissato per marzo 2027.

Lo studio legale Echo Law, che guida la class action, ha dichiarato di voler allertare il pubblico in merito agli avvisi – che sarebbero stati distribuiti a circa 1,1 milioni di persone entro il 4 dicembre – per assicurarsi che tutti capissero che non si trattava di una truffa.

La class action sostiene che Jetstar abbia emesso crediti di volo anziché i rimborsi in denaro a cui avevano diritto per i voli cancellati tra il 2020 e la fine del 2022, dopo aver cancellato migliaia di voli programmati nazionali e internazionali.

Il “mistero” sui posti acquistati

Al quotidiano australiano Escape News, poi, sono arrivate alcune lamentele di passeggeri che affermano di aver acquistato uno specifico posto a bordo salvo poi essere costretti a sedersi altrove. “Viaggiavo da Sydney a Melbourne e avevo prenotato e pagato in anticipo un posto in fila d’emergenza, ma ho scoperto che era stato cancellato dal sistema dopo un cambio di aeromobile, ritrovandomi invece incastrato in un posto centrale. Con almeno una dozzina di posti vuoti in cabina, ho pensato che spostarmi in uno di essi una volta in volo non sarebbe stato un problema, no?”, dichiara un passeggero.

Evidentemente, però, il problema c’era eccome. “Una volta decollati e raggiunta la quota di crociera, ho premuto il pulsante di chiamata e lo stesso assistente di volo si è avvicinato, ma questa volta con la notizia che Jetstar aveva introdotto una nuova regola. Ai passeggeri non era più consentito cambiare posto una volta che l’aereo si era staccato da terra”, spiega il passeggero. “Nemmeno quando ci sono posti liberi?” “No, non è più permesso”, ha risposto un assistente di bordo. “Ma anche dopo aver pagato per un altro posto?, “Questo non cambia nulla”, ha sottolineato.

“Andate in Australia e troverete il vettore più cattivo del mondo, rimpiangerete quello che succede qui”, ha dichiarato al Corriere una turista australiana in visita a Milano. Forse, in effetti, potrebbe non avere tutti i torti.