«De Gennaro è l’ultima vittima della stagione dei veleni». Parla Pigi Battista, ex vicedirettore del Corriere della Sera, scrittore, testimone diretto degli avvenimenti drammatici e misteriosi di questi quarant’anni

C’è chi non crede al suicidio. Dicono che l’hanno ucciso. Lei che opinione ha?

«C’è anche chi pensa che Elvis Presley sia ancora vivo».

Niente complotti?

«Sciocchezze».

Dicono che era un uomo molto forte, capace di resistere alla gogna.

«Anche Gardini era un uomo molto forte. Non si suicidano solo i deboli».

E quindi che idea si è fatto?

«È l’ennesimo capitolo di una storia fondata sull’orgia dei veleni. Va avanti da 40 anni. De Gennaro ne è stato vittima».

Come inizia questa storia?

«Inizia quando linciano Leonardo Sciascia, grandissimo intellettuale, che aveva scritto all’inizio degli anni 90 un articolo per il Corriere sui professionisti dell’antimafia. Apriti cielo. Lo accusarono di connivenza, lo travolsero di contumelie. Proprio a lui che aveva scritto vent’anni prima Il giorno della civetta, cioè il primo libro nel quale veniva esplorato il fenomeno mafioso».

Poi che succede?

«Tento un elenco senza tenermi a uno stretto ordine cronologico. Giugno ’89, arrivano le lettere anonime del Corvo di Palermo, contro Falcone e anche contro De Gennaro, proprio per la gestione del pentito Contorno. Putiferio sulla stampa. Anni novanta, la commissione antimafia, presieduta da Luciano Violante, organizza il ritorno di Buscetta. Attenzione: quando i pentiti li interrogava Falcone li avvertiva che se accusavano senza prove lui li avrebbe incriminati per calunnia. Poi questa usanza cadde. E così Buscetta, che non lo aveva fatto rispondendo a Falcone, torna e accusa Andreotti. La stampa crede a tutto, persino alla storia assolutamente ridicola del bacio tra Andreotti e Riina».

Conseguenze?

«Gigantesche. Andreotti viene psicologicamente distrutto, è travolto dalla gogna, passa cinque o sei anni d’inferno prima di essere del tutto scagionato. Ma intanto viene demolita la Dc. Con effetti clamorosi per l’Italia. Però mi faccia continuare a elencare i veleni».

Continui

«Iniziò il tiro a bersaglio su Berlusconi. Senza nessun costrutto. Con la procura di Firenze che apriva e chiudeva fascicoli, fino all’infinito. Credo che siano ancora aperti. Ma prima c’era stato il depistaggio sull’omicidio Borsellino. E quel depistaggio produsse il processo sulla trattativa stato-mafia».

Cosa fu il processo stato-mafia?

«Il tentativo di colpire Berlusconi attraverso Dell’Utri e di distruggere il generale Mario Mori, cioè l’uomo che aveva arrestato Riina».

Ma non ci riuscirono?

«No. Tutti assolti. Crolla il teorema. Nel frattempo però erano riusciti a colpire duro Dell’Utri, uomo di Berlusconi, inventando un reato che non esisteva: concorso esterno in associazione mafiosa. Formula priva di senso. Sette anni di carcere: lo annientarono».

Le polemiche sulla trattativa andarono avanti per anni

«Si, per anni. Anche in Tv. Con le trasmissioni di Michele Santoro e di Sandro Ruotolo, nelle quali fu data grande credibilità a Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, dc, condannato per mafia».

E come entrò in questa vicenda?

«Accusando varie persone. Tra le quali lo stesso De Gennaro. Disse che era un uomo di collegamento tra stato e mafia. Santoro lo beatificò».

Come finì la vicenda?

«Con l’accertamento che il giovane Ciancimino era un calunniatore. Intanto era stato distrutto Bruno Contrada, il capo della polizia palermitana, un vero combattente contro la mafia, finito in prigione per dieci anni (e stavolta dietro c’era anche De Gennaro)».

Falcone si salva dai veleni?

«Macché. Il Csm gli vota contro. Gli impediscono di diventare il capo dell’ufficio istruzione della Procura, poi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando lo accusa di tenersi le carte nei cassetti, Falcone viene processato in tv, lui è uno dei bersagli preferiti degli avvelenatori».

La magistratura?

«Molte fazioni in guerra tra loro. Va a finire che persino nella famiglia Borsellino scoppia la guerra».

Nella famiglia Borsellino?

«Sì, il fratello di Paolo è in lotta aperta contro i tre figli di Paolo. Soprattutto sulla vicenda mafia appalti. Che i figli di Paolo ritengono sia una delle cause dell’uccisione di loro padre».

Di che si tratta?

«Di un dossier molto importante messo insieme dal generale Mori su spinta di Falcone. E che Borsellino avrebbe voluto fosse assegnato a lui. Ma non ci riuscì».

De Gennaro è caduto per la gogna mediatica?

«Certo. La strategia dei veleni funziona solo se i mezzi di informazione la assecondano».