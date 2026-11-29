Nessun reintegro: è questa la decisione assunta dal tribunale Civile di Milano, nella persona del giudice Franco Corleo, nei confronti del docente che, durante la gita d’istruzione di febbraio 2025 a Vienna è stato trovato con una canna insieme a due studenti e per questo licenziato. A fare la scoperta, come spiega Il Giorno, sono stati altri due due docenti, come si evince dalla testimonianza di uno dei due: “Io e il collega siamo entrati perché avevamo sentito un forte odore di marijuana. Preciso che la mattina di quel giorno già avevamo avuto dei problemi perché sia il professore sia altri studenti non si erano svegliati e avevamo dovuto svegliarli noi”.

Nel momento in cui i suoi colleghi sono entrati nella stanza, il docente si è difeso, “ho fatto una caz...” ma gli altri docenti non hanno potuto chiudere gli occhi davanti a quanto visto e così è iniziato un procedimento disciplinare che ha portato fino al suo licenziamento. Il giudice ha tenuto in forte considerazione le testimonianze, sia quella dei docenti che quella degli stessi studenti, i quali hanno potuto raccontare i retroscena di quello spinello. “Il professore ha tirato fuori la sostanza stupefacente (penso fosse marijuana, ma comunque era sicuramente da fumare per una canna) e so che l’aveva acquistata lui. Lo so perché mi ha fatto vedere la chat di Telegram, da cui si evinceva che l’aveva acquistata lì a Vienna. Lui mi ha detto che era arrivato un rider in bicicletta a consegnargli la droga. Ricordo che con il professore abbiamo fumato marijuana anche le due notti precedenti”, ha spiegato uno dei due.

Il docente ha tentato un ricorso spiegando che “il fatto sarebbe avvenuto tra soggetti adulti, al di fuori di una relazione di vigilanza scolastica” ma il giudice ha smontato questa tesi difensiva, sia perché i due studenti al momento dei fatti avevano 17 anni, sia perché “durante un viaggio d’istruzione, l’insegnante resta investito della funzione educativa e dei doveri di vigilanza, correttezza e protezione connessi al servizio”. Quindi, il giudice ha spiegato che il licenziamento “non è stato irrogato per l’inidoneità sanitaria del docente o per una condizione patologica di dipendenza, bensì per una condotta volontaria posta in essere durante il servizio e direttamente partecipata con due studenti”.

Ma c’è anche un altro aspetto perché, dopo le scuse d’impeto, il docente avrebbe scritto dei messaggi a terze persone con frasi che non lasciano spazio a dubbi: “Le spacco le gambe, sulla sedia a rotelle la lascio”. E per il giudice questi comportamenti hanno oltrepassato “la mera negligenza, l’irregolarità episodica o l’inosservanza organizzativa”. L’unica concessione fatta dal giudice è stato il pagamento della metà degli stipendi al professore per i 4 mesi antecedenti al licenziamento.