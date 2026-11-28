La vergogna delle femministe sembra non conoscere un limite. Dopo le minacce di morte contro Giorgia Meloni, è emerso un nuovo video in cui, durante il corteo di oggi di Non una di meno, hanno scandito cori in cui rievocano la morte del marito del ministro Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico questa estate e ritrovato dopo settimane. “Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato”, hanno scandito le femministe, come si sente nel video diffuso da Welcome to Favelas. Luigi Cavallari, marito del ministro Roccella, si trovava in barca con la moglie per un’escursione di relax, quando è scomparso nelle acque gelide del lago: era il 27 giugno ed è stato ritrovato solo il 4 agosto, oltre un mese dopo. “Non una parola di meno”, ha commentato lo stesso ministro Roccella.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha dichiarato che “la libertà di esprimere le proprie idee e di contestare l’operato di un esponente delle istituzioni non può mai tradursi nell’oltraggio al dolore personale e familiare. Il rispetto della dignità umana dovrebbe rappresentare un principio irrinunciabile, al di là di ogni appartenenza e contrapposizione politica. All’amica e collega Eugenia Roccella esprimo la mia più sincera e affettuosa solidarietà”

“Il confronto democratico presuppone rispetto, anche quando le posizioni sono distanti e il dissenso e’ forte. Trasformare la tragedia personale di una famiglia in uno strumento di scherno non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione o con la dialettica politica. Gli attacchi rivolti al ministro Eugenia Roccella che fanno riferimento alla scomparsa del marito, rappresentano un comportamento che non puo’ trovare alcuna giustificazione. La mia solidarieta’ al ministro, alla quale va la mia sincera vicinanza”, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. “Desidero rivolgere vicinanza e solidarietà al ministro Eugenia Roccella per quanto accaduto oggi nel corso di un corteo di femministe. I cori di scherno, che chiamano in causa il tragico lutto familiare vissuto dal ministro nei mesi scorsi, sono una pagina nera di questa settimana in cui dovrebbe prevalere l’autentica battaglia contro la violenza sulle donne. Le autrici di questo scempio dovrebbero vergognarsi, se solo avessero un po’ di pudore. Anche questi episodi sono violenza da cui ogni persona di buonsenso non può che prendere le distanze”, ha dichiarato Antonella Zedda, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia.

“La violenza che alcuni gruppi di femministe dicono a parole di difendere in realtà la esprimono loro stesse durante i cortei che organizzano ogni anno in questo periodo. In questi giorni abbiamo dovuto assistere all’ennesimo assalto alla sede di Pro Vita & Famiglia, a Roma, a scritte vergognose sui muri di varie città e oggi pomeriggio anche a un irripetibile coro contro il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella. A lei, che ha vissuto un terribile lutto familiare, va la mia umana solidarietà, alla quale spero di uniscano anche gli esponenti di sinistra, così solerti nell’unirsi a cortei che evidentemente hanno ben poco di pacifico”, sono le parole di Salvo Sallemi, vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia. “Solidarietà al ministro Roccella: non ci faremo mai intimidire da chi supera ogni limite di civiltà e decenza. Attaccare una donna arrivando a colpire gli affetti più profondi e la memoria di chi non c’è più non è lotta politica, è pura viltà. È ancora più inaccettabile vedere che spesso a rendersi protagoniste di questo scempio sono proprio le femministe di sinistra che si riempiono la bocca con i diritti delle donne, salvo poi calpestarne la dignità con la violenza verbale e l’insulto quando non la pensano come loro”, sono le parole di Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera.

Anche il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Massimo Ruspandini, si è unito allo sdegno, sottolineando che “quando si arriva a deridere la morte e a colpire gli affetti più cari di una persona, significa che si è smarrito ogni senso della misura”. Definisce “indegno” il coro contro Roccella e il marito e ribadisce che “la libertà di manifestare non può essere un alibi per calpestare i sentimenti e la dignità altrui”. Maddalena Morgante, responsabile Famiglia del partito, ha evidenziato come sia “particolarmente grave che tutto questo avvenga in un contesto di manifestazione pubblica, dove il confronto dovrebbe essere anche aspro, ma mai disumano. Si può essere avversari politici, si possono contestare le idee e le scelte di un ministro, ma non si puo’ arrivare a infierire su una tragedia personale e familiare”. L’associazione Giornaliste Italiane ha voluto diramare una nota perché “c’è un limite oltre il quale la contestazione diventa disumanità. Oggi quel limite è stato oltrepassato” e “colpire una donna nel suo dolore più intimo, strumentalizzare una tragedia personale per umiliare e intimidire, non è dissenso politico, è una manifestazione di odio e di inciviltà che non può essere tollerata né minimizzata”.