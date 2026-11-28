Quando è arrivato il momento di ricordare Gianni De Gennaro, Antonio Bozzo ha lasciato l’aula. Il consigliere comunale del Pd di Bari aveva già avvertito il sindaco Vito Leccese che a quel minuto di silenzio non avrebbe partecipato. La ragione l’ha spiegata fuori microfono, con un’accusa all’ex capo della Polizia e un riferimento ai fatti del G8 di Genova. È uscito, ha detto, “perché dinnanzi a chi ordinò la mattanza nella scuola Diaz, io non omaggio nessuno”.

Due i momenti di raccoglimento previsti in apertura della seduta di oggi. Il Consiglio comunale ha ricordato separatamente De Gennaro e Benny Petrone, il giovane operaio e militante comunista ucciso 49 anni fa in un agguato neofascista nel centro di Bari. A chiedere l’omaggio all’ex capo della Polizia era stato Giuseppe Carrieri, consigliere di centrodestra e unico esponente vannacciano in Consiglio comunale.

A far discutere, oltre al gesto di Bozzo, sono le parole che lo hanno accompagnato. Come riporta il Corriere, il consigliere dem ha richiamato la propria presenza a Genova nei giorni della Diaz. Poi si è spinto a ipotizzare che cosa abbia portato De Gennaro, indagato dalla Procura di Caltanissetta, a togliersi la vita il 21 novembre: “Quando uno decide di ammazzarsi anziché affrontare il processo, per me non ha la stima dell’uomo di Stato. Forse si è ucciso per non rivelare segreti o per non finire in galera”.

C’è infine un capitolo tutto barese nella protesta del consigliere Pd. Dopo il crac della Banca Popolare di Bari, l’allora premier Giuseppe Conte aveva chiamato De Gennaro alla guida dell’istituto per risanarne i conti. Bozzo gli rimprovera di aver detto che “lì non c’era la cultura della legalità”. Un giudizio che, a suo avviso, aveva offeso tutti i dipendenti della banca. Proprio da chi da anni si batte per i risparmiatori danneggiati dal crac, Giuseppe Carrieri, è arrivata la richiesta di dedicare a De Gennaro quel minuto di silenzio.