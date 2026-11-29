La Spagna cerca una sterzata dopo la crisi istituzionale degli ultimi mesi. A poco più di tre anni dalle elezioni del luglio 2023, il Paese è chiamato a rinnovare anticipatamente il Parlamento in una consultazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici a Madrid, come in Europa. Il premier socialista Pedro Sánchez, al potere dal 2018, cerca un nuovo mandato, mentre il leader dei Popolari, Alberto Núñez Feijóo, punta dritto a prendersi la Moncloa. A pesare sulla partita, anche il risultato della destra di Vox, la tenuta delle formazioni alla sinistra del PSOE e il peso dei partiti territoriali.

La legislatura avrebbe dovuto concludersi il prossimo anno. Sánchez ha annunciato le elezioni anticipate il 5 ottobre scorso, dopo che il Congresso aveva bocciato, tre giorni prima, i decreti governativi destinati a contrastare il caro affitti e l’emergenza abitativa. A complicare la posizione dell’esecutivo sono state anche l’emergenza a Ceuta, due gravi incidenti ferroviari e le inchieste per corruzione che hanno coinvolto persone vicine al premier.

Come si vota

Sono quasi 40 milioni gli spagnoli aventi diritto al voto, dei quali oltre 2,7 milioni residenti all’estero. I seggi saranno aperti dalle 9.00 alle 20.00. Gli elettori sono chiamati a scegliere i 350 membri del Congresso dei deputati e 208 senatori, ai quali si aggiungono quelli designati dalle comunità autonome.

Per il Congresso, il sistema elettorale spagnolo prevede un meccanismo proporzionale, liste bloccate e una soglia di sbarramento del 3% su base circoscrizionale. Le circoscrizioni sono 52: le 50 province, più Ceuta e Melilla. La soglia da tenere d’occhio nella notte elettorale sarà dunque 176, il punteggio necessario per la maggioranza assoluta al Congresso.

Gli sfidanti principali

I due sfidanti principali si confermano Sánchez e Feijóo. Il primo, classe 1972, cerca di prolungare una delle più significative esperienze di governo della sinistra nell’Europa contemporanea. La difesa delle politiche sociali, l’intervento pubblico sul mercato immobiliare e la tutela dei diritti civili sono tra i cardini della sua proposta; il secondo, già presidente della Galizia, guida il Partito popolare dal 2022. Nel 2023 conquistò il maggior numero di seggi senza riuscire a ottenere la fiducia del Parlamento. La sua campagna insiste sulla riduzione della pressione fiscale, sulla liberalizzazione del mercato immobiliare e su politiche migratorie più restrittive.

A completare il quadro degli sfidanti, Santiago Abascal (Vox), leader della destra radicale che potrebbe assumere un ruolo determinante nelle trattative per la formazione del prossimo governo. Al centro della sua piattaforma, il contrasto all’immigrazione irregolare, la difesa dell’unità nazionale e la priorità ai cittadini spagnoli nell’accesso ad alcuni servizi pubblici; Ada Colau (Frente Amplio), ex sindaca di Barcellona che guida il nuovo progetto politico nato dalla riorganizzazione di una parte delle forze che nel 2023 avevano dato vita a Sumar. Storicamente impegnata nelle battaglie per il diritto alla casa, Colau rappresenta una delle principali espressioni della sinistra alternativa al PSOE.

Cosa dicono i sondaggi e i temi della campagna elettorale

La legge elettorale spagnola vieta la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi nei cinque giorni precedenti il voto. La media elaborata da El País, nell’ultimo aggiornamento del 24 novembre, restituisce questa fotografia delle intenzioni di voto: Partito popolare al 31,4%, PSOE al 29,1%, Vox al 17,9%, Frente Amplio e coalizioni collegate al 6,8%, Podemos (liste autonome) al 1,1%.

Il dato politicamente significativo è la riduzione della distanza tra popolari e socialisti nel corso della campagna elettorale: il divario, che al momento della convocazione delle elezioni era di circa sei punti percentuali, si è sensibilmente ridotto.

La crisi abitativa è stata il principale terreno di scontro tra le formazioni. L’aumento degli affitti, la difficoltà dei giovani di accedere alla proprietà e la carenza di alloggi hanno alimentato le mobilitazioni. Si confrontano due modelli: quello della regolamentazione dei canoni, sostenuto dai socialisti, e quello della liberalizzazione e dell’incremento dell’offerta abitativa, promosso dai popolari. Il PSOE propone 100mila abitazioni pubbliche a prezzi accessibili, mentre il PP promette la costruzione di un milione di alloggi e l’eliminazione dei meccanismi di controllo degli affitti.

Altro tema scottante è quello dell’immigrazione. Socialisti, popolari e Vox presentano approcci nettamente differenti in materia di integrazione, regolarizzazione, asilo ed espulsioni. A dividere i partiti sono anche la fiscalità, il futuro dell’energia nucleare, i diritti delle donne, l’aborto e le politiche ambientali. Sul fronte internazionale, emergono differenze anche nella gestione dei rapporti con il Marocco e della questione di Gibilterra.

Gli altri partiti da tenere d’occhio

In Spagna arrivare primi alle elezioni non significa necessariamente conquistare il governo. Lo dimostra proprio il precedente del 2023, quando il Partito popolare ottenne 137 deputati, contro i 121 del PSOE, ma Feijóo non riuscì a ottenere la fiducia parlamentare. Sánchez riuscì invece a costruire una maggioranza grazie al sostegno delle formazioni della sinistra e di diversi partiti territoriali, compresi gli indipendentisti catalani.

Anche questa volta, oltre alla competizione tra i due maggiori partiti, sarà fondamentale verificare la solidità parlamentare di un eventuale accordo tra PP e Vox, oppure la possibilità per Sánchez di ricostruire una maggioranza attraverso il dialogo con le altre forze.

Restano sullo sfondo i partiti catalani e baschi, da Junts ed Esquerra Republicana al PNV e a EH Bildu, il cui peso potrebbe risultare determinante in assenza di una maggioranza autosufficiente.

Cosa può accadere dopo lo scrutinio

Bruxelles sta a guardare: la partita iberica assume una rilevanza particolare anche per l’Europa. Sánchez rappresenta uno dei principali esponenti socialisti alla guida di un grande Paese europeo. Un eventuale cambiamento di maggioranza a Madrid modificherebbe anche gli equilibri politici nel Consiglio europeo.

Il calendario istituzionale prevede la costituzione delle nuove Camere il 23 dicembre. Successivamente, il re Felipe VI avvierà le consultazioni con le forze parlamentari per individuare un candidato alla presidenza del governo. Se per ottenere la fiducia al primo scrutinio saranno necessari 176 voti, in caso di insuccesso, dopo 48 ore si procederà a una seconda votazione, nella quale sarà sufficiente la maggioranza semplice.

Se entro due mesi dalla prima votazione di investitura nessun candidato avrà ottenuto la fiducia, si dovrà tornare alle urne.