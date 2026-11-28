Una sosta sotto le finestre dell’Associazione Italia-Israele di via Pietro Micca, i cori di protesta e un duro attacco diretto contro il rabbino capo di Torino, rav Ariel Finzi. Il corteo pro-Palestina che oggi, sabato 28 novembre, ha sfilato per le strade del capoluogo piemontese ha preso di mira l’incontro culturale in programma mercoledì 2 dicembre alle 18 nella sede di via Pietro Micca 15, dove è previsto un dialogo sull’Islam tra la fotografa e saggista italo-argentina Paola Kafira e lo stesso rav Ariel Finzi.

A scagliarsi dal palco contro la guida spirituale dell’ebraismo torinese, trasformando il dibattito sull’uscita editoriale in un caso politico cittadino, è stato Brahim Baya, predicatore islamico e attivista italo-marocchino residente a Torino, portavoce dell’Associazione Islamica delle Alpi e figura già finita in passato al centro di provvedimenti amministrativi delle forze dell’ordine, acquisizioni di atti da parte della Procura e interrogazioni parlamentari.

Davanti ai manifestanti fermi sotto la sede dell’associazione, Baya ha sferrato un attacco frontale contro gli organizzatori, accusando il circolo di via Pietro Micca di essere un presidio che «promuove il sionismo e il genocidio in questa città» e definendo l’appuntamento del 2 dicembre «un altro incontro ignominioso che promuove l’islamofobia e il razzismo contro i musulmani». Nel mirino dell’attivista sono finiti subito i contenuti del volume e l’autrice, bollata come «un’argentina ignorante che non sa nulla di Islam né di arabo», invitata a suo dire a presentare la religione islamica «in una forma contro i musulmani italiani di questo Paese».

Ancora più duro l’affondo rivolto alla Comunità ebraica torinese per aver patrocinato l’iniziativa e annunciato la partecipazione di rav Ariel Finzi. «La vergogna più grande ancora è che a promuovere questo incontro c’è la Comunità ebraica di Torino sul proprio sito», ha scandito Baya tra gli applausi e i cori dei presenti, aggiungendo: «A parlare con questa autrice e propagatrice dell’odio contro gli altri, contro i musulmani, ci sarà il rabbino capo di Torino e questa è una vergogna per la Comunità ebraica di questa città». Nel corso del comizio, il predicatore ha poi affiancato agli attacchi un passaggio sui rapporti tra le comunità cittadine, affermando che «gli ebrei di questa città sono nostri concittadini e musulmani ed ebrei devono vivere insieme, non insegnare l’odio agli ebrei verso i musulmani o ai musulmani verso gli ebrei». L’intervento si è chiuso con il lancio dello slogan «per un’Italia libera dal fascismo e una Palestina libera dal sionismo. Palestina libera, Palestina libera! Torino libera e vergogna, vergogna, vergogna!», immediatamente raccolto dal corteo con i cori che scandivano: «Palestina libera dal fiume fino al mare».

La contestazione in strada arriva al culmine di una polemica che Baya aveva già aperto sui social network con una lunga lettera indirizzata direttamente a rav Ariel Finzi. In quel testo, l’attivista aveva denunciato una presunta «deriva islamofoba» nella Comunità ebraica torinese, liquidando Kafira come «una sconosciuta senza titoli, se non quello di rinomata odiatrice dei musulmani» e paragonandola a Magdi Cristiano Allam. Nel merito, Baya aveva contestato l’idea attribuita all’autrice di una «jihad contro il popolo ebraico che dura da 14 secoli» e l’uso del termine «asintomatici» in riferimento ai musulmani che vivono pacificamente: una lettura che, secondo il portavoce dell’Associazione Islamica delle Alpi, cancellerebbe secoli di convivenza in Andalusia, nel Nord Africa e nell’Impero ottomano, oltre a figure storiche come Maimonide e ai versetti coranici sul dialogo con la «Gente del Libro», rischiando di compromettere la convivenza quotidiana tra vicini di casa a Torino.

A stretto giro è arrivata la replica di Paola Kafira — conosciuta per i suoi reportage fotografici in America Latina e Medio Oriente e per i saggi dedicati alla critica dei testi islamici e ai diritti delle donne — che ha scelto di rispondere invitando l’attivista al confronto diretto in sala. «Brahim, se vuole partecipare, anche per esprimere un’idea diversa o per smentire miei eventuali errori o inesattezze è il benvenuto», ha dichiarato l’autrice, ricordando che l’incontro di mercoledì 2 dicembre è aperto a tutti gli interessati. Con il passaggio delle polemiche dai post sui social agli slogan scanditi sotto la sede di via Pietro Micca, l’appuntamento si carica ora di forte tensione politica e mediatica alla vigilia del dibattito.