Le lettere, un hard disk contenente quarant’anni di documenti e appunti e un’inchiesta che vede coinvolte tre Procure. A otto giorni dal ritrovamento del corpo senza vita di Gianni De Gennaro sono ancora diversi gli interrogativi ai quali gli inquirenti cercano di dare una risposta. Intanto Roma si prepara a dare l’ultimo saluto all’ex capo della polizia. I funerali si terranno domani, lunedì 30 novembre, alle 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica. Non saranno funerali di Stato, ma alle esequie parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Attesi anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. Già nella giornata di ieri amici, ex colleghi ed esponenti delle istituzioni gli hanno reso omaggio nella camera ardente allestita presso la Scuola Superiore di Polizia, rimasta chiusa al pubblico per volontà della famiglia.

Sulle indagini, la Direzione nazionale antimafia ha convocato per i prossimi giorni una riunione tra le Procure di Grosseto, Firenze e Caltanissetta per coordinare le attività investigative. L’attenzione è anche sull’hard disk nel quale De Gennaro avrebbe conservato documenti e appunti raccolti nel corso di quarant’anni di carriera. Sulle lettere accertamenti calligrafici e verifiche per individuare eventuali impronte e tracce di Dna. La Procura di Grosseto continua a indagare per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti.