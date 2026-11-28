I carabinieri della stazione di Roma Prima Porta sono intervenuti in un’area rurale situata in via Tiberina, altezza civico 58, a seguito della chiamata di un passante che lungo una strada sterrata aveva rinvenuto il corpo privo di vita di una donna, di colore, non ancora identificata, dell’età apparente tra i 20 e i 30 anni. Il cadavere è stato trovato senza vestiti e presenta segni che ‘potrebbero’ essere compatibili con una possibile morte di natura traumatica. Sul posto, oltre al medico legale, sono al lavoro i carabinieri della sezione operativa della compagnia Cassia e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia per i rilievi tecnico-scientifici. Si attende l’arrivo del medico legale e del pm di turno della procura di Roma che dirige le indagini.