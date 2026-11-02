Morta Nadia Santini, addio alla prima chef italiana con tre stelle Michelin: aveva 72 anni

È morta oggi, 2 novembre 2026, a 72 anni, Nadia Santini, prima chef donna italiana a conquistare tre stelle Michelin. La cuoca del ristorante Dal Pescatore, a Runate, frazione di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, si è spenta circondata dall’affetto dei familiari. Una scomparsa che lascia un vuoto importante nell’alta cucina italiana e internazionale. Il locale, gestito insieme al marito Antonio Santini, aveva ottenuto il massimo riconoscimento della Guida Michelin nel 1996, conservandolo ininterrottamente per trent’anni e diventando il ristorante italiano con la permanenza più lunga nelle tre stelle.

Il messaggio della famiglia

A comunicare la notizia sono stati i familiari, con un messaggio pubblicato sui social del ristorante. Nadia Santini conviveva da circa vent’anni con una malattia, come ha raccontato il marito Antonio, che ha ricordato il lungo percorso affrontato dalla moglie. “Nadia, circondata dai suoi più cari affetti, si è addormentata nella pace ed è salita in cielo. Ha tracciato un solco profondo nelle nostre vite volto alla sensibilità, all’empatia e all’amore. Le siamo grati per averci educato al rigore morale, all’etica del lavoro e alla semplicità. Grazie Nadia, grazie Mamma”, hanno scritto. Parole che restituiscono il ritratto di una donna il cui contributo è andato ben oltre i successi professionali, lasciando un’impronta profonda nella vita della famiglia e di chi ha condiviso con lei il lavoro al ristorante.

Dalla cucina di famiglia alle tre stelle Michelin

Nata il 19 luglio 1954 a San Pietro Mussolino, in provincia di Vicenza, proveniva da una famiglia di contadini. Aveva frequentato l’istituto tecnico femminile, studiando Scienze dell’alimentazione, e successivamente la facoltà di Scienze politiche a Milano, dove aveva conosciuto Antonio Santini. I due si erano sposati nel 1974 e avevano costruito insieme la storia del Dal Pescatore. La sua formazione ai fornelli era stata soprattutto autodidatta e si era sviluppata accanto alla suocera Bruna e alla nonna del marito, Teresa, dalle quali aveva appreso le ricette e i fondamenti della cucina di famiglia. Senza seguire i tradizionali percorsi di formazione nelle grandi cucine, Nadia aveva sviluppato uno stile personale, fondato sulla conoscenza delle materie prime e sulla capacità di valorizzare i prodotti del territorio senza imitare altri modelli. I riconoscimenti erano arrivati progressivamente; la prima stella Michelin nel 1982, la seconda nel 1988 e infine la terza nel 1996. Un risultato che l’aveva consacrata tra le grandi protagoniste della gastronomia internazionale. Nel 2013 aveva ricevuto il premio Veuve Clicquot World’s Best Female Chef nell’ambito dei World’s 50 Best Restaurants. Nel 2022 la Guida Michelin le aveva inoltre conferito il premio Chef Mentor, riconoscendo il suo impegno nella formazione e nella trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni.

Una cucina legata al territorio mantovano

Nadia Santini definiva la propria proposta gastronomica “umanistica”, per il legame con la storia, gli affetti e la cultura che accompagnavano ogni preparazione. La sua cucina aveva mantenuto un rapporto profondo con la tradizione mantovana e con i prodotti della Pianura Padana, senza rinunciare alla ricerca e alla precisione tecnica. Tra le preparazioni più rappresentative figuravano gli agnoli in brodo di gallina, i tortelli di zucca, il risotto e i piatti a base di pesce d’acqua dolce. Ricette della memoria contadina, reinterpretate attraverso una sensibilità capace di portare la cucina di casa ai vertici dell’alta ristorazione. Accanto a Nadia e Antonio è cresciuta anche la nuova generazione della famiglia, con i figli Giovanni e Alberto, coinvolti nell’attività del ristorante; il primo in cucina insieme alla madre, il secondo nell’accoglienza e nella gestione della sala e dei vini. Una storia che ha saputo attraversare il tempo senza perdere il proprio carattere familiare e il legame con le origini.