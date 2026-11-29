Il 12 agosto 1944 sopravvisse all’eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca. Quel giorno furono uccisi sua madre, sua moglie e due dei suoi figli. A oltre ottant’anni dalla strage, il Tribunale di Firenze ha condannato la Germania a risarcire i danni subiti dall’uomo per la perdita dei familiari. A ottenerne il riconoscimento è stato il figlio nato dal secondo matrimonio, oggi 79enne e residente a Forte dei Marmi. Come riporta Il Tirreno, la somma supera il milione e 180 mila euro.

Assistito dall’avvocato viareggino Stefano Genick, il 79enne ha agito in qualità di erede del padre, morto nel 1976 all’età di 74 anni. Sulla base dei documenti acquisiti, il Tribunale ha riconosciuto i quattro familiari uccisi come vittime di un crimine di guerra. Tra gli atti del procedimento figura la sentenza del Tribunale penale militare di La Spezia del 20 settembre 2005, confermata nei successivi gradi di giudizio. Per i giudici fiorentini, “l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema è un fatto storico che non può essere messo in discussione, essendo stato storicamente e giudizialmente accertato quale crimine di guerra”.

Sul danno patito dal superstite, il Tribunale ha ritenuto “agevolmente presumibile, sulla base di massime di comune esperienza, che la perdita di un genitore, della moglie e dei figli, data la particolare vicinanza affettiva di tali figure, determini un pregiudizio meritevole di ristoro”. Il diritto al risarcimento è così passato al figlio per via ereditaria.

Quando la sentenza diventerà definitiva, il 79enne potrà accedere al Fondo ristori istituito dal governo Draghi per indennizzare le vittime dei crimini di guerra commessi dal Terzo Reich tra il primo settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Secondo il giornale locale, le risorse del Fondo rischiano di rivelarsi insufficienti, alla luce delle numerose sentenze che hanno condannato la Germania a risarcire gli eredi delle vittime dell’occupazione nazista.