Oltre 600 arresti e più di 236.000 controlli: maxi operazione in tutta Italia contro la criminalità giovanile. Meloni: “Restituire la legalità” - Video

Una vasta operazione di polizia a livello nazionale, condotta nelle ultime 2 settimane dalle Squadre mobili di 106 province ha assestato un duro colpo ai fenomeni di criminalità giovanile. Le attività si sono concentrate nei confronti di singoli e gruppi, anche di minore età, responsabili di illeciti contro la persona,il patrimonio, oltre che in materia di stupefacenti e armi. Le verifiche degli agenti si sono focalizzate prevalentemente nei punti di aggregazione, nelle aree di spaccio e nei luoghi della movida, portando al controllo complessivo di 236.138 giovani, tra cui 23.060 minorenni. L’azione investigativa ha condotto all’arresto di 575 maggiorenni e 69 minorenni con l’accusa di reati contro la persona, il patrimonio e legati alla droga, mentre 1.695 soggetti, dei quali 373 minori, sono stati denunciati a piede libero per condotte che vanno dalla ricettazione al possesso di armi e strumenti atti ad offendere, fino alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

“Desidero esprimere il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla Polizia di Stato per la vasta operazione condotta su tutto il territorio nazionale contro la criminalità giovanile, che ha portato a centinaia di arresti, migliaia di denunce e al sequestro di ingenti quantitativi di droga e armi”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, complimentandosi con le forze dell’ordine per il grande risultato. “Un risultato importante, frutto di un lavoro straordinario di prevenzione, controllo e contrasto all’illegalità, che conferma l’impegno quotidiano delle nostre Forze dell’Ordine per garantire sicurezza ai cittadini e restituire legalità ai territori. Non possiamo rassegnarci all’idea che violenza, sopraffazione e criminalità diventino comportamenti normali, soprattutto tra i più giovani”, ha aggiunto, concludendo che “lo Stato c’è e continuerà ad agire con determinazione per contrastare ogni forma di illegalità e assicurare ai cittadini il diritto di vivere in città e quartieri sicuri. Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato va il mio ringraziamento per la professionalità, la dedizione e il prezioso lavoro svolto ogni giorno al servizio della Nazione”.

Oltre 600 arresti e più di 236.000 controlli: maxi operazione in tutta Italia contro la criminalità

Stando a quanto emerso dalle indagini, molte delle azioni illecite analizzate, tra cui tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio e detenzione illegale di armi, venivano apertamente pubblicizzate ed esibite dagli stessi autori sui social. Nell’ambito dei controlli territoriali sono state ispezionate 299 abitazioni, comprese 39 strutture destinate all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, 1.149 luoghi simbolo della vita notturna suddivisi tra 839 piazze e 310 centri urbani, 896 esercizi commerciali, 365 sale giochi, 198 parchi e 177 stazioni. sono state fatte 1.394 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, violazioni sulle norme dei pubblici esercizi e uso personale di droga.

Le perquisizioni hanno consentito di ritrovare diversi beni sottratti illegalmente, tra cui catenine d’oro, tablet, telefoni cellulari, capi di abbigliamento e una somma in contanti complessiva pari a 269.863 euro. Sul fronte del materiale offensivo sono state sequestrate 28 armi da fuoco corte e lunghe, 210 armi bianche e 25 oggetti atti ad offendere che comprendono 6 cacciaviti, 2 mazze da baseball, 2 bastoni sfollagente telescopici, 2 pistole soft air, 1 pistola semiautomatica a salve, 1 pistola giocattolo, 6 spray al peperoncino, 2 tirapugni, 1 taglierino e 2 passamontagna, insieme a ordigni esplosivi, batterie di tubi monocolpo, bombolette di spray urticante e strumenti da scasso.

Sul versante delle sostanze illecite, le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro 174,8 kg di cannabinoidi, 69,4 Kg di cocaina, 328,44 grammi di eroina e quantitativi minori di ecstasy, ketamina, anfetamine, benzodiazepine e capsule di Lyrica. Sono state smantellate diverse crack house usate sia come laboratori artigianali per convertire la cocaina in crack, sia come luoghi per la vendita e il consumo sul posto da parte degli acquirenti. Infine, a seguito dei gravissimi eventi verificatisi durante le manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre 2026, l’attenzione degli investigatori si è concentrata in Lombardia, precisamente nelle province di Milano, Monza e Brianza, Como e Cremona,caratterizzate da una spiccata incidenza di episodi riconducibili a gruppi di strada giovanili. Attraverso presidi, identificazioni e perquisizioni coordinate con l’Autorità giudiziaria, si è giunti a denunce per rissa, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, oltre all’emissione di Daspo urbani e fogli di via obbligatori. L’analisi del materiale contenuto nei telefoni e nei gruppi di messaggistica degli indagati ha offerto elementi probatori fondamentali per ricostruire la pianificazione dei disordini avvenuti nel corso dei cortei.