Papilloma virus, boom di casi. Il vaccino arma di prevenzione

Nella maggior parte dei casi l’infezione decorre in maniera del tutto asintomatica, e resta nascosta in gola per anni senza provocare disturbi o manifestazioni patologiche, per cui il paziente, essendo ignaro di essere infettato, e a sua volta favorisce la diffusione del virus ad altri partner, che diventano inconsapevoli futuri vettori del virus. L’infezione da HPV, ovvero dal Papilloma Virus, si contrae quasi esclusivamente per via sessuale, contagiando gli organi genitali maschili e femminili, oltre al cavo orale, e sebbene la maggior parte delle infezioni si risolva spontaneamente senza dare sintomi, in molti casi la persistenza dell’infezione può determinare lo sviluppo di lesioni precancerose delle mucose che possono progredire e trasformarsi in tumori maligni. In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 10mila casi di infezioni croniche da ceppi oncogeni del HPV, un terzo dei quali sviluppa il cancro dell’oro faringe, che oramai ha superato in percentuale quello causato dal fumo di sigaretta.

Collocato nella regione della gola che comprende la base della lingua, le tonsille, il palato molle e le pareti della faringe, questo tipo di tumore ha avuto un repentino aumento dagli ultimi decenni, sebbene si sviluppi molto tempo dopo il primo contagio. La presenza di HPV orale è più evidente in coppie etero od omosessuali in cui si pratica sesso orale, rispetto a coppie in cui si pratica esclusivamente sesso genitale o anale, ed il rischio è stato calcolato dieci volte maggiore nei pazienti che hanno avuto oltre 20 partner rispetto a chi ne ha avuti 3 negli ultimi dieci anni, il tempo dello sviluppo della neoplasia. Quando l’infezione da HPV si insedia nel profondo della gola, dove il virus resta attaccato e annidato per anni, il suo contagio avviene attraverso la pratica del sesso orale, e questo contagio riguarda sia gli uomini che le donne, quando appunto avviene il contatto delle mucose della bocca con la vagina o il pene dei soggetti portatori del temibile virus. Fortunatamente circa il 90% delle infezioni contratte ha un decorso spontaneo con risoluzione mediante la produzione di anticorpi da parte del sistema immunitario che riesce a debellare la malattia, mentre nel 10% dei casi non avviene una risposta immunitaria adeguata, per cui lentamente e silenziosamente il virus entra nelle cellule creando uno stimolo infiammatorio cronico, cosa che favorisce la riattivazione del virus, fino alla degenerazione tumorale.

L’ infezione da Papilloma Virus Umano è l’infezione sessualmente trasmissibile più comune e più diffusa al mondo, il principale fattore di rischio durante la vita sessuale attiva sono i cambiamenti frequenti di partner, i rapporti

orali come anche i baci profondi scambiati con persone affette da HPV, e l’86% dei tumori della zona oro faringea, tra cui anche quelli della lingua, delle tonsille, della faringe e del laringe, si riconducono alle varianti oncologiche di questo tipo di virus. Ad oggi non esiste una cura in grado di debellare questo tipo di infezione una volta instaurata, ma l’arma migliore per evitare il contagio resta la vaccinazione, che dovrebbe essere effettuata sia per i maschi che per le femmine tra i 12 e i 14 anni. Il vaccino è in grado di indurre una reazione immunitaria verso i ceppi associati allo sviluppo del cancro, una protezione sicura anche per gli anni futuri in cui si venga a contatto con queste varianti. Per sapere se si è infettati è possibile effettuarle un semplice tampone, il PapTest e l’HPV test, che consentono un ricerca più accurata e sicura.

La scienza ci offre molte possibilità di evitare le infezioni croniche che negli anni degenerano in forme neoplastiche, e molti dei tumori più temibili e una volta letali vengono evitati solo grazie ai Vaccini, l’unica arma terapeutica oggi a disposizione per non morire di cancro.