Negli ultimi anni, con l’avvicinarsi del mese di dicembre, un po’ della tradizione occidentale viene messa da parte in nome dell’unità e dell’integrazione. Sono sempre più le amministrazioni comunali, così come le scuole e gli enti culturali, a scegliere formule generiche per riferirsi al Natale. Parola, quest’ultima, sempre più osteggiata. Guai a dire “Buon Natale!”, adesso si usa un più generico “Buone feste”. La parola “Natale” sta sparendo anche dai mercatini, ribattezzati “Mercatino d’inverno” o “Paese delle meraviglie invernale”, a seconda della zona.

Se a Milano abbiamo “l’albero del dono” (non “di Natale”), la situazione non è migliore in altre città d’Europa. Anzi. Forse in certe zone il cambiamento è ancora più drastico. Basta vedere cosa sta succedendo in Francia. A Parigi si è detto addio al classico “Joyeux Noël” (Buon Natale), sostituito da un generico “Joyeuses fêtes”, (Buone feste). Nelle scuole francesi, alcuni insegnanti sono addirittura arrivati a chiedere che le vacanze natalizie vengano ribattezzate “vacanze d’inverno”, così da non offendere nessuno. Il principio costituzionale della laïcité procede quasi incontrato. A Perpignan (Perpignano) è stata addirittura vietata l’esposizione del presepe in Municipio.

Intanto, in Bretagna, il Comune di Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) ha deciso di ribattezzare lo storico “Marché de Noël” dell’edizione 2026 in “Le Village enchanté” (Il Villaggio incantato), provocando accese discussioni in consiglio comunale.

Ma non finisce qui.

In Svizzera, lo storico mercatino “Bô Noël” verrà trasformato in un festival invernale denominato “Lausanne Magic Winter”. Una scelta, questa, che ha scatenato un’ondata di polemiche sui social. Stessa linea anche nel Regno Unito, dove in alcune città i mercatini natalizi sono stati ribattezzati “Winter Market” o “Winter Festival”, e la figura di Babbo Natale viene affiancata dalle “Mother Christmases”.

C’è poi il caso dei Paesi Bassi. Lo scorso anno, la scuola primaria De Schakel di Utrecht ha deciso di cancellare la festa tradizionale di “Sinterklaas” (San Nicola) per sostituirla con una generica “Festa dei bambini”. In Germania, molte città hanno sostituito il “Weihnachtsmarkt” (mercatino di Natale) con “Wintermarkt” (mercatino d’inverno).

In questo delirio politicamente corretto, non mancano però le voci di chi protesta, chiedendo che siano restituite tradizioni e identità.

Sono sempre di più i cittadini contrari a questi nuovi termini coniati al solo scopo di uniformare. Molte associazioni e comitati si stanno ribellando a queste scelte, non rinunciano alle parole e ai simboli della tradizione. In tanti paesi europei sono in crescita le petizioni popolari e le campagne mediatiche contro la decisione di “cancellare” il Natale.