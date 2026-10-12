Premi Collari d’oro ad atleti carabinieri, a Milano-Cortina i militari dell’Arma hanno vinto 14 delle 30 medaglie italiane

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di Consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo Coni 2026, indetta dal Conu per premiare gli atleti olimpici e paralimpici vincitori di medaglie d’oro mondiali e olimpiche ne corso della stagione. A fare da padrone di casa il presidente del Coni Luciano Bonfiglio, affiancato dal ministro dello Sport Andrea Abodi, dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis e alla presenza dei più alti vertici dello sport nazionale e militare nonché degli esponenti delle diverse Istituzioni. Tra i premiati anche il Comandante Generale Gen.C.A. Salvatore Luongo. Insieme al numero uno dell’Arma, presenti in sala, sotto gli occhi del Comandante del Centro Sportivo Carabinieri, col. Andrea Desideri, gli atleti del reparto atletico della Benemerita, vincitori della medaglia d’oro alle recenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ai Campionati Mondiali di quest’anno nelle rispettive discipline. Quattordici su trenta medaglie complessive per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono arrivate dagli atleti dell’Arma. Per i medagliati olimpici, hanno ricevuto la massima onorificenza del Coni, gli slittinisti App.Sc. Simon Kainzwaldner e App.Sc. Emanuel Rieder, unitamente al Lgt C.S. Armin Zoeggeler, DT della Squadra Nazionale, il pattinatore App. Luca Spechenhauser, la biatleta V.B. Lisa Vittozzi, mentre per la scherma sono state premiate le V.B. Arianna Errigo e Rossella Fiamingo, l’App.Sc. Martina Batini, e i Car. Anna Cristino e Tommaso Martini, e infine, in qualità di tecnico della Nazionale di canottaggio vincitrice della medaglia d’oro ai mondiali 2026 nella specialità 4 di coppia, l’App.Sc.Q.S. Vittorio Altobelli.