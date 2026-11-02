Se gli studenti perdono il valore della scuola

Tutto è cominciato da un’aula senza insegnante. Al liceo Saint-Exupéry di Créteil si è protestato per edifici fatiscenti e classi sovraffollate. In Italia l’onda è arrivata, ma con una differenza cruciale: qui il legittimo disagio per istituti malmessi si è fuso con la polarizzazione del «No Meloni Day». Mentre in Francia il focus è restato sulle carenze strutturali, da noi il nome di chi governa ha rischiato di oscurare le richieste reali. Criticare un governo è legittimo, ma quando l’avversario diventa più riconoscibile delle richieste, la scuola esce di scena. Da vent’anni l’istruzione non è stata centrale per nessuna maggioranza. Il disagio che scende in strada viene da lontano: ridurlo a un grido di battaglia serve a chi organizza più che a chi studia. Sindacati e collettivi offrono strumenti, ma resta da capire se aiutano i ragazzi a farsi ascoltare o finiscono per parlare al loro posto.

Accanto ai cortei è comparso ciò che nessuno vorrebbe vedere: agenti feriti, negozi devastati. La violenza va condannata, la legge deve fare il suo corso. Ma chi c’era? Ragazzi di quindici, sedici anni, convocati su TikTok, senza leader né partito. Se la sono presa con la città, con le vetrine, perfino con una libreria. È la rabbia di chi non ha un indirizzo perché non ha mai avuto una parola. Quando un «no» non trova ascolto, passa nel corpo, nel gruppo, nella strada.

Il problema, però, comincia prima, nel rapporto tra giovani e mondo adulto. Max Weber distingueva la razionalità formale (le procedure) da quella materiale (il senso e il valore). La nostra intera comunità scuola, famiglie, istituzioni eccelle nella prima: circolari, divieti, sanzioni. Ma latita nella seconda, nel trasmettere il perché di quelle regole. Gli scooter entrati nella palestra dell’istituto Rossini di Napoli lo raccontano meglio di un saggio: si varca il cancello senza capire che quel luogo è di tutti, perché il mondo adulto ha smesso di spiegarne il valore.

Reprimere non basta. Un ragazzo fermato e restituito allo stesso vuoto tornerà in piazza. Alla fermezza della legge va affiancata la presenza degli adulti: un’educativa di strada stabile, non legata a bandi a intermittenza, e scuole aperte il pomeriggio, dove un adolescente conti per ciò che è, prima che per ciò che fa.

La piazza può diventare un’esperienza di cittadinanza, se rispetta chi vuole studiare e gli spazi comuni. Il banco di prova è il giorno dopo il corteo. A governo e opposizione tocca raccogliere le richieste e dire chiaramente cosa si può fare. Ai ragazzi va riconosciuto il diritto, e la fatica, di partecipare alle soluzioni. Altrimenti resteranno le vetrine rotte e lo stesso silenzio di prima.