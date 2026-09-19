VinciCasa e SuperEnalotto premiano Sicilia e Lombardia

Nell’estrazione n. 261 di venerdì 18 settembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il “5” è stato centrato a Tremestieri Etneo (Catania) presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi situato in Via Leonardo Da Vinci, 12L. La combinazione vincente è stata: 5 – 10 – 25 – 26 – 40.

Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 235 le case assegnate.

Il “6” si è nascosto nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 150 di venerdì 18 settembre, con il Jackpot che arriva a 29,5 milioni di euro in palio questa sera sabato 19 settembre, un fortunato festeggia perché ha centrato 1 punto 5 da 135.496,72 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Villasanta (Monza e Brianza) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Pinto situato in Via Confalonieri, 106.

Combinazione vincente: 29 – 37 – 41 – 43 – 74 – 86 – J 25 – SS 78. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 18 settembre ha assegnato 250.995 vincite.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/