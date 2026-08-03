VinciCasa, il premio da 500mila euro arriva online

Nell’estrazione n. 213 di sabato 1 agosto è stata vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il “5” è stato centrato grazie a una giocata online su Sisal.it e la combinazione vincente è stata: 2 – 5 – 19 – 21 – 26. Il fortunato titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 232 le case assegnate.

Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. L’ estrazione è quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.

Per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, così come comprendere il modo di riscuotere le vincite, o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si può accedere al sito informativo www.vincicasa.it o sul portale informativo di GiochiNumerici.info. Nella sezione Vincitori sarà entusiasmante poter scoprire progressivamente dove sono state vinte le case.

Intanto va avanti la caccia al Jackpot di SuperEnalotto con il “6” che si è nascosto anche nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 123 di sabato 1 agosto, con il Jackpot che arriva a 204,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 4 agosto 2026. Due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 16.296,19 euro ciascuna fanno comunque festa perché hanno effettuato giocate vincenti online su Sisal.it. Combinazione: 8 – 11 – 21 – 24 – 72 – 88 – J 33 – SS 11. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 1 agosto ha assegnato 652.878 vincite.