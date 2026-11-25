C’è una piccola Citroën che prova a fare molto più della semplice seconda auto di famiglia. È la nuova C3 Hybrid, una citycar rialzata, con forme da crossover e consumi decisamente contenuti. Lunga appena 4,02 metri, è facile da parcheggiare, ma offre cinque porte e un abitacolo notevole per la categoria. Il design rompe con il passato: frontale squadrato, firma luminosa moderna, passaruota marcati e protezioni inferiori le danno una personalità robusta, quasi da city-crossover. A bordo prevale la semplicità, con una plancia orizzontale, la strumentazione raccolta davanti al guidatore e, negli allestimenti più ricchi, uno schermo centrale da 10,25 pollici. I materiali sono coerenti con il prezzo e privilegiano la praticità mentre il bagagliaio da 310 litri è tra i migliori del segmento, utile per la spesa e per una gita fuori porta nel weekend.

Sotto il cofano si trova il nuovo sistema ibrido da 110 CV, che combina un tre cilindri 1.2 turbo con un motore elettrico a 48 volt integrato nel cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti. Non occorrono prese né colonnine: l’energia si recupera rallentando e viene riutilizzata nelle ripartenze. Nelle code, nelle manovre e a bassa velocità, la C3 può muoversi per brevi tratti con il solo motore elettrico, rendendo lo spunto più reattivo e assicurando un guizzo in più ogni volta che si preme sull’acceleratore. Il vantaggio più evidente è la facilità di guida. L’automatico le consente di risultare più confortevole in tutti i contesti e la potenza basta per affrontare con tranquillità anche tangenziali e percorsi extraurbani. In più, le sospensioni Citroën Advanced Comfort danno una mano sulle strade sconnesse e i sedili morbidi privilegiano il benessere quotidiano. In autostrada aumentano i fruscii, senza però precludere la serenità nei viaggi più lunghi. Non è difficile raggiungere i 20 km al litro dichiarati, e infatti con il serbatoio da 44 litri, significa un’autonomia teorica vicina agli 880 km; non male per una “seconda auto”. Numeri che raccontano bene il senso di questa versione: i benefici dell’elettrificazione senza l’obbligo di ricaricare, con una spesa carburante potenzialmente contenuta. C3 Hybrid sceglie una strada concreta. Non cerca di impressionare: offre spazio, cambio automatico e comodità in una carrozzeria compatta, a partire da 21.950 euro. Una tuttofare credibile per chi va al lavoro ogni giorno, accompagna i figli a scuola e nel fine settimana vuole partire senza pensare all’autonomia.