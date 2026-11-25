Ci sono automobili che appartengono alla storia e altre che, pur attraversandola, sembrano destinate a non invecchiare mai. La Citroën 2CV è una di queste. Piccola, simpatica, anticonformista, ha rappresentato meglio di qualsiasi altra vettura lo spirito libero e allegro della Francia del secondo dopoguerra. Nata nel 1948 per mettere il Paese in movimento, la Deux Chevaux ha conquistato generazioni di automobilisti con una ricetta disarmante: semplicità, affidabilità e un prezzo accessibile. Ottant’anni dopo, quella filosofia potrebbe tornare sulle strade. Il concept della nuova 2CV, svelato al Salone di Parigi, anticipa una vettura elettrica attesa nel 2028. E questa volta la storia francese avrà un capitolo italiano: la versione di serie sarà prodotta nello stabilimento europeo Stellantis, dove il gruppo dedicherà una linea alla nuova famiglia di veicoli denominata E-Car. Si parla di un prezzo di circa 15.000 euro, di una massa nell’ordine dei 1.000 chilogrammi e di una motorizzazione interamente elettrica. Una formula pensata per restituire all’automobile urbana quell’essenzialità che sembra essersi smarrita tra dimensioni crescenti e tecnologie sempre più complesse. Il design del prototipo custodisce gelosamente i ricordi della 2CV che fu, reinterpretandone i tratti più riconoscibili attraverso un linguaggio contemporaneo. A cominciare dai caratteristici fari rotondi, ancora separati dalla carrozzeria ma impreziositi da una moderna firma luminosa a LED, che insieme al parabrezza verticale, ai parafanghi bombati e al cofano nervato restituiscono immediatamente la fisionomia della francesina delle origini. A completare questo omaggio al passato ritroviamo il tetto in tela arrotolabile, da aprire manualmente per lasciare entrare il cielo, e i cerchi in acciaio da 18 pollici. Il tutto è valorizzato dalla particolare verniciatura Infra Red, capace di assumere riflessi gialli e rossi secondo la luce, mentre nella parte posteriore il portellone nero ospita una curiosa targa digitale sulla quale possono comparire i soprannomi attribuiti alla 2CV nei diversi Paesi. Anche l’abitacolo recupera l’essenzialità della vecchia Deux Chevaux accompagnandola con soluzioni tecnologiche decisamente attuali. Una struttura cilindrica, ispirata alla plancia originale, raccoglie il volante monorazza, i comandi principali e il selettore della trasmissione, mentre il sistema Citroën Smart Vision provvede a visualizzare le informazioni di guida, affiancato da un touchscreen quadrato da 8 pollici con grafiche ispirate al mondo dei fumetti. Anche i sedili riprendono la tradizionale configurazione a panca, arricchita dalle soluzioni Advanced Comfort, in un ambiente dove i rivestimenti tartan gialli si accompagnano ai dettagli beige, componendo un insieme luminoso, allegro e piacevolmente anticonvenzionale.