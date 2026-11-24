L’auto Classica dell’anno 2026 è stata un Alfa Romeo Spider del 1967, al secondo posto si è piazzata una Aston Martin V12 Vanquish del 2003 e ha completato il podio un Alfa Romeo Giulia TZ del 1964 premiata come per il miglior restauro dell’anno. Sono stati svelati poche sere fa durante la kermesse internazionale Milano AutoClassica nel Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano i Best in Classic 2026, gli esclusivi riconoscimenti assegnati da Ruoteclassiche alle eccellenze del mondo heritage dell’automotive che hanno coinvolto il gotha del mondo dei motori heritage. Ad accogliere gli ospiti sono stati il Cav. Lav. Giovanna Mazzocchi Presidente di Editoriale Domus, Gian Luca Pellegrini e Laura Confalonieri rispettivamente direttore e vicedirettore di Ruoteclassiche. Si tratta del sesto anno del progetto curato dalla redazione di Editoriale Domus, un’iniziativa, realizzata in collaborazione con ACI Storico, che premia le vetture, i personaggi e le realtà che più di altre, nel corso degli ultimi dodici mesi, si sono distinte conquistando il cuore degli appassionati e contribuendo alla crescita sociale, culturale ed economica dell’intero settore. «Ogni auto che premiamo a Best in Classic porta con sé il lavoro delle mani che l’hanno riportata allo splendore- spiega Gian Luca Pellegrini- Celebrare l’eccellenza significa anche chiedersi chi la renderà possibile domani. Per questo abbiamo voluto che la serata ospitasse una riflessione sui talenti: l’assenza di nuove generazioni di restauratori rappresenta una minaccia per l’intero settore». Proprio per questo, nel corso della serata è intervenuto Michele Bertoncello, Partner di AssetClassic, che ha presentato in esclusiva lo studio realizzato dalla società sull’emergenza talenti nel restauro delle auto storiche. Grande emozione per la consegna del Premio Speciale alla Carriera conferito a Leonardo Fioravanti : «Per aver tracciato linee che hanno attraversato i decenni e dato forma ai sogni di generazioni di appassionati, dalle berlinette dalle proporzioni perfette alle supercar che hanno fatto la storia. Ingegnere prima ancora che designer, ha saputo unire la sensibilità dello stilista al rigore del progettista, trasformando l’aerodinamica in emozione e la velocità in eleganza». L’Ing. Fioravanti è stato inoltre nominato socio onorario del Circolo dell’Automobile, che proprio ad ottobre ha festeggiato il primo compleanno. Prima di lui il Premio e la membership onoraria erano stati assegnate a Giampaolo Dallara (2024) e Giorgietto Giugiaro (2025). compleanno.