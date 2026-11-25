La nuova Citroën C5 Aircross cambia generazione senza perdere la propria vocazione: mettere il comfort al centro del viaggio. Il SUV francese cresce fino a 4,65 metri, adotta la piattaforma STLA Medium e si presenta con un frontale più verticale, fari sottili e una coda dalle forme scolpite. Ma è soprattutto nell’abitacolo che emerge il salto in avanti, grazie al passo di 2,78 metri, allo spazio generoso per chi siede dietro e a un bagagliaio da 565 litri, misurato secondo lo standard VDA.

La proposta più trasversale è la Hybrid da 145 CV, che abbina un tre cilindri 1.2 turbo benzina a un motore elettrico da 48 volt integrato nel cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti. Non serve collegarla alla presa: la piccola batteria recupera energia durante rallentamenti e frenate, utilizzandola per assistere il motore termico nelle ripartenze e consentire brevi tratti in elettrico, soprattutto nel traffico. È una soluzione che si apprezza nella guida di tutti i giorni. Lo spunto iniziale è pronto, l’automatico evita lo stress delle code e il passaggio fra le due unità avviene generalmente con discrezione. I 145 CV non trasformano C5 Aircross in un SUV sportivo, né è questo l’obiettivo: la risposta è adeguata a sorpassi e trasferimenti, con una taratura che privilegia la fluidità. Il consumo medio registrato è superiore ai 17 km al litro, con picchi di 19; con il serbatoio da 55 litri, l’autonomia teorica supera i 1.000 km, prima delle inevitabili variazioni legate alla guida.

Il vero tratto distintivo rimane però il modo di viaggiare. Le sospensioni Advanced Comfort filtrano bene buche e giunti, mentre i sedili dall’imbottitura generosa invitano a rilassarsi. Lo sterzo leggero facilita le manovre e la posizione rialzata aiuta a controllare gli ingombri. Dentro, la plancia C-Zen Lounge è dominata dallo schermo verticale Waterfall, affiancato dalla strumentazione digitale: un ambiente moderno e accogliente, anche se alcune funzioni richiedono di passare dal touchscreen. La vocazione familiare si ritrova nello spazio e nella facilità con cui si affrontano viaggi lunghi senza affaticarsi. La stessa filosofia guida la ë-C5 Aircross, che abbiamo già provato nella configurazione Comfort Range. Il motore elettrico da 213 CV assicura accelerazioni progressive e un abitacolo ancora più silenzioso; la batteria da 73,7 kWh netti promette fino a 520 km nel ciclo WLTP. Nei percorsi favorevoli l’autonomia può avvicinarsi ai 480 km, ma velocità e temperatura restano determinanti. La ricarica rapida arriva a 160 kW, con passaggio dal 20 all’80% in circa mezz’ora. Con prezzi indicativi da 34 mila euro per l’ibrida e da circa 38 mila per l’elettrica, C5 Aircross offre due modi diversi di interpretare lo stesso progetto: percorrenze elevate senza cambiare abitudini oppure mobilità a zero emissioni. In entrambi i casi, la priorità non è stupire con i numeri, ma far stare bene chi viaggia.